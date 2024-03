Ivass: il ruolo fondamentale delle assicurazioni nella finanza verde e digitale

L’intervento di Stefano de Polis (Ivass) al Forum Mondo Institutional secondo cui gli investimenti in prodotti Ibip in Italia sono al 5% del Pil, sotto la media dell’Ue del 7-8%, ma offrono opportunità ai piccoli risparmiatori e garanzie per il risparmio previdenziale

“Gli investimenti in prodotti Ibip offrono opportunità ai piccoli risparmiatori e garanzie per il risparmio previdenziale”. Così Stefano de Polis, segretario generale dell’Ivass, al Forum Mondo Institutional dal titolo: “L’asset allocation delle Compagnie di Assicurazione: quale evoluzione? Strategie e vincoli regolamentari nel nuovo contesto di mercato“. In questo importante incontro, promosso dal Forum Mondo Institutional, sono stati affrontati temi cruciali riguardanti gli investimenti delle compagnie assicurative e la loro evoluzione, con particolare attenzione alle sfide e alle opportunità nel contesto attuale.

Nel suo intervento il dr. Stefano De Polis ha evidenziato l’importanza dei prodotti vita di investimento, attraverso le quali i risparmiatori possano indirizzare importanti flussi di risparmio verso i mercati finanziari. In particolare, ha sottolineato la necessità di sostenere attivamente la transizione verso un’economia verde e digitale.

L’importanza dei prodotti Ibip

Il segretario generale ha messo in luce il ruolo cruciale dei prodotti assicurativi basati su investimenti Ibip nel panorama finanziario attuale. Questi strumenti non solo offrono una diversificazione del rischio, ma forniscono anche garanzie finanziarie e biometriche, poiché spesso servono come veicoli di risparmio previdenziale.

De Polis ha sottolineato che in Italia gli investimenti in prodotti Ibip rappresentano circa il 5% del Pil, rispetto al dato medio dell’Unione europea che si attesta intorno al 7-8%. Ciò evidenzia il potenziale di crescita e l’importanza di questi strumenti per arricchire l’ecosistema di gestione del risparmio.

Sostenibilità e rendimento

Un punto focale è stato il dibattito sulla sostenibilità e il valore per il cliente dei prodotti assicurativi. De Polis ha esplorato come i prodotti più complessi tendano ad essere costosi rispetto ai rendimenti netti attesi, sollevando il tema dell’importanza di un equilibrio tra costi e benefici per gli investitori. L’accento è stato posto sulla necessità di irrobustire i processi di Product Oversight and Governance (Pog) per garantire un approccio sostenibile e vantaggioso per i sottoscrittori.

Mercato dei prodotti sostenibili

Un altro punto chiave dell’intervento è stato il mercato in crescita dei prodotti assicurativi sostenibili. De Polis ha fatto riferimento al recente monitoraggio annuale dell’Ivass sui rischi da catastrofi naturali e di sostenibilità. L’indagine ha evidenziato che la quasi totalità delle imprese assicurative italiane si è data obiettivi di eco-sostenibilità per i propri portafogli di investimento. “In generale è emerso che le attività di catalogazione Esg degli attivi e di revisione delle politiche di investimento delle compagnie italiane sono nel complesso avanzate, specie nelle imprese di medio-grandi dimensioni”, ha detto De Polis.

Distribuzione Esg e sfide future

Infine, de Polis ha affrontato la distribuzione dei prodotti Esg (Environmental, social, governance) nel mercato assicurativo. Sebbene le compagnie abbiano aggiornato le proprie reti sulle normative riguardanti la sostenibilità, talvolta i questionari “Demand and Needs” non riescono a rilevare con precisione le preferenze dei clienti in materia di sostenibilità.

“Dall’analisi non sono emersi palesi casi di greenwashing dal lato dei prodotti ma è evidente che la qualità dell’offerta è destinata a crescere con l’irrobustimento dei sistemi di selezione degli investimenti e la disponibilità e qualità dei dati in materia di investimenti eco-sostenibili, in particolare di quelli ammissibili sulla base degli indicatori fondamentali di prestazione della Tassonomia europea”, ha proseguito il segretario generale.

De Polis ha sottolineato l’importanza di migliorare i sistemi di selezione degli investimenti e di garantire una maggiore trasparenza e qualità dei dati relativi agli investimenti eco-sostenibili.

In conclusione, Stefano de Polis ha sottolineato il ruolo chiave delle assicurazioni nello sviluppo di un’economia resiliente ai cambiamenti climatici. Ha evidenziato l’importanza di solidi processi di definizione e governo dei prodotti assicurativi, con particolare riferimento alle caratteristiche Esg.