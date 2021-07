Italo: 6 collegamenti al giorno per la Sicilia

Accordo con la Blujet di RFI (Gruppo Fs). A partire dall’8 luglio chi arriverà dal Nord a Villa San Giovanni con il treno potrà proseguire fino a Messina con una nave veloce e viceversa.

Sei collegamenti al Giorno per la Sicilia. È questo il risultato dell’accordo firmato da Italo con Blujet, la società di RFI (Gruppo FS) che collega, via nave, Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

A partire dall’8 luglio, fa sapere Italo attraverso una nota, ci saranno 6 collegamenti in coincidenza: 3 in arrivo dal Nord a Villa San Giovanni per poi proseguire con la nave veloce verso Messina e 3 di ritorno per riprendere il treno Italo da Villa San Giovanni. In parole povere, chi arriva dal Nord a Villa San Giovanni con il treno potrà proseguire fino a messina con una nave veloce e viceversa.

In questo modo Italo la Sicilia sarà collegata al resto del network connettendo Messina a: Villa San Giovanni, Rosarno, Vibo Pizzo, Lamezia Terme, Paola, Scalea, Maratea, Sapri, Vallo della Lucania, Agropoli Castellabate, Salerno, Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano e Torino. I passeggeri – spiega la nota – potranno acquistare direttamente dal sito Italo un unico biglietto (treno + nave veloce), valido anche come carta di imbarco nei mezzi Blujet.

“Le coincidenze garantite da Italo e Blujet – fa sapere la società – sono state studiate per coprire l’intero arco della giornata e soddisfare le esigenze dei viaggiatori, sia i numerosi turisti che si recano in Sicilia che i cittadini dell’isola che in questo modo potranno essere collegati direttamente al mercato dell’alta velocità“.