Italia trionfa ai Decanter World Wine Awards 2024: sei vini italiani tra i migliori al mondo

Firmata dal magazine Decanter, la competizione è la più prestigiosa tra quelle vinicole del Regno Unito e, anche quest’anno, ha visto trionfare le etichette italiane. Ecco i vincitori

Ai Decanter World Wine Awards 2024, l’Italia ha consolidato la sua posizione di prestigio nel panorama vinicolo mondiale, aggiudicandosi sei etichette “Best in Show“, il terzo risultato più alto della competizione, preceduta solamente da Francia e Spagna. Questo evento, organizzato dal rinomato magazine Decanter, rappresenta il vertice dell’eccellenza enologica nel Regno Unito e ha visto emergere le eccellenze italiane tra le oltre 18mila etichette in gara.

I sei vincitori

L’Italia ha festeggiato il successo con sei vini italiani inseriti nella ristretta cerchia dei migliori del mondo. Tra questi, spicca il Barolo Bricco San Pietro dell’azienda Broccardo, un’espressione autentica del terroir di Monforte d’Alba. Con il suo profilo fruttato e floreale, accompagnato da un tannino preciso, questo Barolo è perfetto per accompagnare piatti robusti come formaggi stagionati e carni.

Ancora, il Montanello 2020 dei Fratelli Monchiero si distingue per la sua intensità e persistenza, caratteristiche che si sviluppano ulteriormente con l’invecchiamento, regalando aromi complessi e una struttura elegante.

L’Amarone della Valpolicella Classico Riserva Bosan 2015 di Cesari è un altro esempio di eccellenza, con le sue note complesse e imprevedibili che riflettono il lungo affinamento in botte di rovere. Descritto dagli esperti come complesso e imprevedibile, questo vino ha conquistato i giudici con le sue note sorprendenti, frutto di un attento affinamento in botte di rovere che conferisce profondità e struttura. Il Proveniente da uno dei vigneti più elevati della denominazione a Montalcino, il Brunello di Montalcino Riserva 2018 di Carpineto è un’espressione elegante e raffinata del Sangiovese. Dal colore rubino intenso e riflessi granati questo vino incanta per i suoi aromi di frutti di bosco e un finale speziato.

Completa la squadra vincente il Juvelo Passito Gewurztraminer 2022 della Cantina Andriano, con il suo equilibrio perfetto tra dolcezza, acidità e alcol, e l’Anthium Bellone 2023 di Casale del Giglio, con i suoi sentori esotici e una piacevole sapidità, completano l’eccezionale rappresentazione italiana tra i migliori vini del mondo.

Decanter World Wine Awards 2024: il Piemonte in testa con 20 medaglie

Il Piemonte, quindi, si conferma come la regione protagonista ai Decanter World Wine Awards 2024, vantando non solo la maggior rappresentanza con ben 20 medaglie, ma anche la conquista di due prestigiosi Best in Show con i Barolo. Tra le sue eccellenze, spiccano anche 4 Platinum e 14 Gold, tra cui il Grignolino Le Nocche 2022 di Vinchio Vaglio. Anche Veneto e Toscana hanno ottenuto importanti riconoscimenti, con 17 e 15 medaglie rispettivamente, grazie a vini iconici come l’Amarone della Valpolicella Classico Riserva e il Brunello di Montalcino Riserva. Il Lazio ha fatto il suo ingresso tra i migliori produttori mondiali con l’Anthium Bellone del 2023 di Casale del Giglio, apprezzato unanimemente dai giudici. Il Trentino Alto Adige, invece, ha visto il suo Juvelo Passito Gewürztraminer 2022 della Cantina Andriano posizionarsi tra i primi 50 vini dolci della regione. Ottimi risultati sono stati raggiunti anche da Sardegna, Puglia e Campania, quest’ultima con il Fiano di Avellino Glam di Vernice che ha ottenuto un posto di rilievo nella Top 20 Value Gold, riconoscimento dedicato ai migliori vini a ottimo rapporto qualità-prezzo.