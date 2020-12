Covid, vaccino da metà gennaio in tutta Europa

L’annuncio del commissario all’emergenza Domenico Arcuri: “La prima ondata di vaccinazioni riguarderà 1,8 milioni di italiani: si partirà da medici e personale sanitario”. L’inizio della campagna sarà in una data simbolica, in contemporanea in tutto il continente – Una primula disegnata dall’architetto Boeri come simbolo.

Vaccinazioni in Italia entro metà gennaio, così come in tutta Europa. Lo ha annunciato il commissario straordinario Domenico Arcuri in conferenza stampa, fornendo ulteriori dettagli circa il piano vaccini: “L’idea che ci possa essere un Paese europeo che inizi prima dell’altro è lontana, la campagna comincerà in tutti i Paesi in un giorno simbolico, un giorno prima dell’avvio vero e proprio delle vaccinazioni. Stiamo tutti lavorando senza sosta per un piano di vaccinazione di massa, speriamo che i vaccini possano essere somministrati agli italiani dalla prima metà di gennaio. La luce in fondo al tunnel comincia a intravedersi”.

La prima ondata di vaccinazioni, ha aggiunto Arcuri, riguarderà 1,8 milioni di italiani e saranno il personale socio-sanitario dei presidi ospedalieri e gli ospiti e il personale delle residenze per anziani. L’articolazione della distribuzione regionale avverrà a cavallo dei prossimi due giorni: ci saranno 300 punti di somministrazione all’inizio e 1.550 nella fase di massa. “Stiamo elaborando un budget – ha detto il commissario all’emergenza – e la scheda di realizzazione dei gazebo, pensiamo che ci saranno molte aziende che svolgeranno questa funzione pro bono, ci aspettiamo e siamo certi che ciò accadrà, in qualche caso già lo sappiamo; non sarà la questione economica da considerare, molti ci regaleranno o ci stanno regalando il frutto del loro ingegno e del loro lavoro”.

Sarà un fiore, una primula, il simbolo della campagna dei vaccini anti-Covid che partirà a metà gennaio. Il simbolo è stato presentato dall’architetto Stefano Boeri – che lo ha realizzato – nel corso della conferenza stampa con Arcuri. “L’Italia rinasce con un fiore” è lo slogan che accompagna il simbolo e che sarà presente in tutta la campagna. “Questa idea di una primula che ci aiuti ad uscire da un inverno cupo è il messaggio che vogliamo dare – ha detto Boeri -. Il fiore è il segnale di inizio della primavera, un simbolo di serenità e rinascita”.