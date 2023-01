Italia 1 Giga: Open Fiber chiude la prima fase dei piani Pnrr: 8 lotti e 27.742 civici collegati

Bertinetti Open Fiber: “Conclusa la prima fase del piano e aggiudicato le gare 2023 per la seconda e terza fase”

Open Fiber ha concluso la prima fase dei piani relativi al bando “Italia 1 Giga”, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Gli interventi infrastrutturali relativi alla prima fase del Piano si sono conclusi con la realizzazione di collegamenti ultrabroadband per 27.742 civici negli 8 lotti aggiudicati, che coinvolgono complessivamente 3.881 comuni distribuiti in nove regioni: Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto.

Open Fiber: aggiudicate le gare 2023

Open Fiber ha, inoltre, aggiudicato le gare ad evidenza pubblica per progettazione, lavori e materiali relativi a tutto il 2023. Il valore complessivo delle gare ammonta a circa un miliardo di euro. Gli aggiudicatari si sono impegnati al rispetto delle stringenti tempistiche dei bandi di gara, che prevedono cronoprogrammi con scadenze allineate alle tappe del Piano Italia a 1 Giga.

I cantieri sono stati avviati in tutti i lotti, così come previsto nelle Convenzioni siglate con Infratel. “Open Fiber sta realizzando un’infrastruttura ultrabroadband in tutta Italia – comunica la società – con l’obiettivo di connettere città grandi e medie, borghi e piccoli comuni, zone industriali. Nell’ambito del suo piano industriale complessivo (Aree Bianche, Aree Nere e “Italia 1 Giga”), l’azienda ha già coperto oltre 15.5 milioni di unità immobiliari“.

“Nonostante il contesto sfidante, caratterizzato da inflazione e scarsità di manodopera, abbiamo concluso la prima fase del Piano e aggiudicato tutte le gare per la seconda e la terza fase – sottolinea Guido Bertinetti, direttore Network e Operations di Open Fiber –. Con l’obiettivo di stimolare l’allargamento del numero di risorse impiegate nel settore, oltre ad aver aumentato i listini, abbiamo introdotto una ‘mobilization fee’, cioè un premio per le aziende per ogni lavoratore assunto da altro settore o dall’estero”.