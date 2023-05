Il gruppo torinese chiude il primo trimestre 2023 con risultati eccellenti. Investimenti nella digitalizzazione e nella sostenibilità

” I risultati ottenuti nel primo trimestre ci permettono di inaugurare anche il 2023 all’insegna della crescita sia sotto il profilo delle performance che dello sviluppo delle attività nei Paesi in cui operiamo.

Tutti gli indicatori economici hanno fatto registrare un incremento a doppia cifra”. Così Paolo Gallo Amministratore Delegato di Italgas a commento dei risultati consolidati al 31 marzo 2023 del Gruppo torinese . i risultati sono stati approvati dal CdA riunitosi otto la presidenza di Benedetta Navarra. Nel trimestre le attività operative sono proseguite per arrivare agli obiettivi di trasformazione digitale del network e dei target di sostenibilità. Obiettivi che si ritrovano nel Piano di Creazione di Valore Sostenibile contenuti nel Piano Strategico 2022-2028. Le reti di distribuzione di Italgas – smart, digitali e flessibili – d’altra parte sono pronte per trasportare gas rinnovabili, come biometano, idrogeno e metano sintetico. Fonti che fanno da volano della transizione ecologica garantendo allo stesso tempo sicurezza energetica e costi competitivi per industrie e cittadini. Il Gruppo ha condiviso dall’inizio la strategia europea sulle nuovi fonti pulite. E non si ferma solo al business energetico. E’ in trattativa con la francese Veolia per acquisire reti idriche in Regioni del Sud.

Italgas non è solo Italia

“L’EBITDA – ha aggiunto Gallo- ha riportato un aumento del 18,9%, sfiorando i 300 milioni di euro, e un utile Netto di Gruppo che ha superato i 100 milioni di euro, mettendo a segno un aumento del 16,5% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Questo grazie anche al contributo delle attività in Grecia e della ESCo.” Significativi gli investimenti per la digitalizzazione di asset, processi e persone. Nel periodo sono stati realizzati 175,1 milioni di euro di investimenti dedicati principalmente all’estensione, alla trasformazione digitale e al repurposing delle reti. 213 sono stati i chilometri di nuove

condotte posate da gennaio a marzo di quest’anno. L’EBITDA ammonta a 297,2 milioni di euro (+18,9% rispetto al 31 marzo 2022) e l’utile netto attribuibile al Gruppo è di 103,6 milioni di euro (+16,5% rispetto al 31 marzo 2022). La sostenibilità resta centrale nella strategia del primo operatore di gas distribuito d’Italia. Il significativo contributo delle diverse iniziative di innovazione,digitalizzazione ed efficientamento energetico, hanno permesso di proseguire il percorso verso la riduzione dei consumi netti di energia (-17,3%) e delle emissioni climalteranti. Intensa anche l’attività di formazione dei dipendenti sui temi dell’efficienza energetica, altra caratteristica storica di Italgas. Gli Highlight operativi (comprensivi delle Società partecipate) sono condensati in 2.045 Comuni in concessione per il servizio di distribuzione gas. 7,961 milioni di contatori attivi e 81.401 Km di tubazioni gas. Al capitale umano Gallo ha riconosciuto un ruolo fondamentale nella crescita. “Grazie all’impegno delle donne e degli uomini del Gruppo Italgas lavoriamo per fornire alle comunità un servizio sempre più efficiente con tecnologie all’avanguardia. Le stesse che abbiamo posto alla base del nostro percorso verso un’economia decarbonizzata”.