Ita-Lufthansa, dai programmi fedeltà alle lounge, i vantaggi delle nozze. Alitalia tornerà a volare

Lufthansa annuncia la volontà di riavviare il marchio Alitalia. Per Ita ricavi in forte crescita nel 2024

Alitalia tornerà a volare. Non adesso, ma il marchio sarà rilanciato. Lo ha detto l’Ad di Ita Airways, Joerg Eberhart nel corso di una conferenza stampa a Fiumicino a cui hanno partecipato anche il ceo di Lufthansa, Carsten Spohr e il presidente di Ita Sandro Pappalardo

“Ita è in possesso del marchio Alitalia che è stato comprato dai commissari: pensiamo che abbia un valore alto, ma prima di considerare come e quando riavviare il marchio, vorremmo raggiungere un break even e una stabilità per l’azienda in modo da rilanciarlo in modo migliore”. ha affermato Eberhart. “L’idea è di usufruire del potenziale di questo marchio”, ha aggiunto.

I numeri e le previsioni su Ita

Il 2025 per Ita sarà un anno di consolidamento, mentre la fase di espansione sul lungo raggio arriverà nei due anni successivi nei quali arriveranno anche le nuove assunzioni.

“Non sono previste assunzioni numerose” quest’anno, solo “sostituzioni ma numeri bassi” ma “dal 2026 e poi il 2027 e 2028 ci aspettiamo nuovi assunti anche per via della crescita della flotta”, ha spiegato l’Ad di Ita Airways, sottolineando poi che “il bacino di Alitalia è ricco di professionalità” e “quindi anche gli assunti in cassa integrazione verranno presi in considerazione”.

Secondo il numero uno di Lufthansa Spohr i conti di Ita beneficeranno fortemente della integrazione con la casa madre tedesca. “Pensate solo all’affitto e all’acquisizione di nuovi velivoli”, ha affermato il manager.

Guardando al presente, “la compagnia gode di ottima salute. Abbiamo una flotta di 99 aeromobili e abbiamo trasportato 18 milioni di passeggeri”, ha detto il presidente Sandro Pappalarno che però non ha rivelato il dato di chiusura del bilancio 2024. “L’atto non è ancora chiuso”, ha spiegato, aggiungendo però che “i ricavi passeggeri si attestano a 2,7 miliardi, con un incremento del 26% rispetto al 2023”.

Il programma fedeltà, voli armonizzati e lounge

A partire da oggi i membri del programma fedeltà Miles&More della compagnia tedesca potranno accumulare e utilizzare le miglia su tutti i voli di Ita Airways e lo stesso potranno fare i membri del programma Volare di Ita che avranno la possibilità di usare i loro punti sui voli operati da Lufthansa (con tre dei suoi vettori principali: Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines).

A Francoforte e Monaco, Ita Airways sposterà le proprie operazioni nei terminal del gruppo Lufthansa, velocizzando così i trasferimenti dei passeggeri. Non solo, negli altri hub del gruppo, Ita potrà operare nei terminal riservati ai vettori del gruppo. I voli tra gli hub del gruppo Lufthansa (Francoforte, Monaco, Zurigo, Vienna e Bruxelles) e i due principali aeroporti Ita Airways (Roma Fiumicino e Milano Linate) vedranno frequenze e orari armonizzati, con una migliore distribuzione durante la giornata.

E ancora: dal 30 marzo 2025 i passeggeri di Ita potranno accedere alle lounge del gruppo

Lufthansa (circa 130) e viceversa. Saranno inoltre avviati nuovi accordi di codesharing, che permetteranno ai passeggeri compagnia italiana di accedere a circa 250 destinazioni. Per i passeggeri delle compagnie aeree del gruppo Lufthansa, l’offerta sarà ampliata includendo i voli nazionali di Ita Airways verso Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia. I collegamenti in codeshare saranno prenotabili dal 25 febbraio tramite tutti i canali di vendita globali.

L’uscita da Sky Team e l’ingresso in Star Alliance

Ita Airways ha perfezionato l’uscita dall’alleanza SkyTeam che avverrà in modo graduale e si concluderà il 30 aprile 2025. Entro questa data “Ita e SkyTeam si impegnano a garantire un processo strutturato ed efficiente, assicurando la continuità dei servizi rivolti alla clientela”. Ita continuerà anche a collaborare con alcune compagnie aeree dell’alleanza, mantenendo gli accordi bilaterali in vigore. Graduale sarà anche l’ingresso in Star Alliance, che inizierà nelle prossime settimane e si concluderà nel 2026.