Isybank (Intesa Sanpaolo) centra l’utile nel suo primo anno di attività: profitti per 5,1 milioni, i ricavi arrivano a 37,2 milioni

La banca digitale del gruppo Intesa Sanpaolo ha superato i 450mila clienti, attivo totale oltre i 2 miliardi

Primo anno di attività, primo utile. Isybank, la banca digitale del gruppo Intesa Sanpaolo nata a inizio 2023 ha archiviato l’anno passato con profitti pari a 5,1 milioni di euro e 450mila clienti attivi.

Il bilancio 2023 di Isybank

I ricavi 2023 della banca digitale guidata da Antonio Valitutti hanno raggiunto – stando ai dati riportati da Mf – quota 37,2 milioni di euro, un risultato raggiunto soprattutto grazie al contributo degli interessi netti, arrivati a 37,7 milioni di euro.

Le commissioni sono state negative per 600 mila euro, mentre i costi operativi ammontano a 11,1 milioni, di cui 2,9 milioni riguardanti i dipendenti distaccati dalla capogruppo. Le spese amministrative si sono attestate a 7,4 milioni di euro e gli ammortamenti si fermano a 700mila euro.

Sotto il profilo patrimoniale, l’attivo totale è di 2,37 miliardi di cui 1,7 miliardi di finanziamenti verso banche, 280,3 milioni di crediti verso clientela, partecipazioni per 161,6 milioni (costituite dal 50% di Mooney Group e dallo 0,01% di Bancomat) e da cassa e disponibilità liquide per 186,7 milioni. Sul lato del passivo si trovano invece un patrimonio netto per 384,9 milioni e debiti verso clientela per 1,95 miliardi.

Ricordiamo che dallo scorso 20 febbraio, i clienti di Isybank possono accedere ai propri conti correnti anche da pc e tablet. Al nuovo Internet Banking di Isybank si potrà accedere attraverso il sito della banca digitale (Isybank.com). All’interno i clienti troveranno le sezioni: conti, dove è possibile visionare il saldo disponibile del conto e accedere velocemente alle funzionalità dispositive; operazioni, dove possono disporre bonifici ed effettuare pagamenti F24 ordinari e semplificati; archivio, per visionare la documentazione obbligatoria della banca e i documenti relativi ai pagamenti effettuati; profilo, dove i clienti possono visualizzare i propri dati personali, l’elenco dei propri rapporti e uscire dall’Internet Banking.

Lo scorso 18 marzo, invece, per gli ex clienti che lo hanno espressamente accettato, è scattato il trasferimento da Intesa Sanpaolo a Isybank.