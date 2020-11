iPhone impermeabili? Non è vero: l’Antitrust multa Apple

Nelle pubblicità, vari modelli di iPhone (8, 8 Plus, XR, XS, XS Max, 11, 11pro e 11 pro Max) sono presentati come “resistenti all’acqua”, ma si tratta di un’informazione ingannevole – In arrivo una sanzione da 10 milioni

Gli iPhone sono davvero impermeabili? L’Antitrust italiano dice di no e multa Apple per 10 milioni di euro. Il caso ruota intorno a due pratiche commerciali della Mela che l’Autorità giudica “scorrette”. La prima riguarda le pubblicità di vari modelli di iPhone (8, 8 Plus, XR, XS, XS Max, 11, 11pro e 11 pro Max), presentati come “resistenti all’acqua” fino a 30 minuti, per una profondità massima variabile da uno a quattro metri.

Secondo l’Antitrust, però, Apple manca di precisare “che questa proprietà è riscontrabile solo in presenza di specifiche condizioni – si legge nella nota dell’Autorità – per esempio durante specifici e controllati test di laboratorio con utilizzo di acqua statica e pura, e non nelle normali condizioni d’uso dei dispositivi da parte dei consumatori”. Allo stesso tempo, Apple si tutela scrivendo che “la garanzia non copre i danni provocati da liquidi”, ma questo secondo l’Antitrust non basta a chiarire le idee ai consumatori: al contrario, è la prova semmai che la pubblicità conteneva un’informazione ingannevole.

Non è finita. La società di Cupertino è stata multata anche per aver rifiutato “nella fase post-vendita, di prestare assistenza in garanzia quando quei modelli di iPhone risultavano danneggiati a causa dell’introduzione di acqua o di altri liquidi – si legge ancora nella nota – Per questi motivi, l’Autorità ha deciso di irrogare ad Apple Distribution International e ad Apple Italia S.r.l. sanzioni per complessivi 10 milioni di euro e ha disposto la pubblicazione di un estratto del provvedimento sul sito internet” della società.

La multa dell’Antitrust italiano, limitata per disposizioni di legge, si confronta con i dati di bilancio del colosso americano che ha da poco chiuso l’ultimo esercizio fiscale con un fatturato pari a 274,5 miliardi di dollari.