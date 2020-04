Investire i risparmi: ecco le 7 regole d’oro (VIDEO)

Questa guida di Samhita Investments, società di Paolo Basilico, propone una serie di consigli fondamentali per imparare a gestire correttamente i propri risparmi nel lungo periodo e quanto mai utile in un periodo di grande incertezza come quello attuale

Il crollo demografico unito all’allungamento della vita media mette a rischio le pensioni dei giovani di oggi. Anche perché nel frattempo, con i tassi d’interesse a zero, le rendite finanziarie sono cadute a picco. Tutto questo mentre il mercato del lavoro, caratterizzato da una forte precarietà, rende le entrate quantomai incerte e discontinue. Come salvarsi da questa combinazione micidiale? Samhita Investments, la nuova creatura di Paolo Basilico, propone in questo video le “7 regole d’oro per imparare a gestire i propri risparmi”. La guida è tratta dal libro “Uomini e soldi”, pubblicato ad aprile 2019 dallo stesso Basilico, numero uno della nuova società d’investimento.

REGOLA 1: STUDIA 15 MINUTI AL GIORNO

Bisogna conoscere la finanza comportamentale, ossia come tutti noi ci rapportiamo al denaro. Ma è necessario padroneggiare anche le basi dell’economia e della finanza. Per riuscirci ci vuole meno di quanto si pensi: bastano 15 minuti di impegno al giorno. Certo, non si diventa degli esperti, ma si può sicuramente imparare abbastanza da trasformare un problema in un’opportunità.

REGOLA 2: SELEZIONA UN GESTORE DA CUI FARTI AIUTARE

Il fai da te negli investimenti può rivelarsi un errore. È quindi buona regola affidarsi a professionisti esperti nella gestione del denaro, selezionando però un gestore che condivida con te rischi e risultati (“skin in the game”).

REGOLA 3: DIVERSIFICARE, DIVERSIFICARE, DIVERSIFICARE

Gli immobili costituiscono ancora i due terzi della ricchezza finanziaria degli italiani, mentre la parte restante è suddivisa principalmente fra obbligazioni e depositi. Solo una piccola percentuale dei risparmi è investita in capitale di rischio, ma inflazione e costi agiscono, erodendo il valore dei nostri investimenti. Una regola d’oro è quindi diversificare gli investimenti fuori dagli immobili e anche fuori dai confini italiani. In questo modo si può riuscire a diminuire i rischi aumentando i rendimenti.

REGOLA 4: PREFERISCI LA STRATEGIA ALLA TATTICA

È consigliabile mantenere per lunghi periodi una parte del patrimonio investita in strumenti finanziari che aiutino le tue entrate. Alla fine della vita lavorativa, sarà l’allocazione strategica, e non questa o quella azione o obbligazione ad aver fatto la vera differenza nella tua vita. Quindi è meglio concentrarsi sulla strategia, piuttosto che sulla tattica.

REGOLA 5: PUNTA SUL LUNGO TERMINE

In Italia, la preferenza per gli investimenti liquidabili in breve termine è molto forte. In questo modo, però, si rinuncia ai rendimenti più alti garantiti dagli investimenti con durate più lunghe. La soluzione più semplice ed efficiente per investire a lungo termine sono i piani di accumulo (Pac). Si tratta di soluzioni che permetto di investire periodicamente (anche ogni 3-6 mesi) ad esempio in un indice azionario delle borse mondiali.

REGOLA 6: IMPARA IL LINGUAGGIO DEL DENARO

Spesso la finanza è volutamente incomprensibile, ma non bisogna lasciarsi scoraggiare dal suo linguaggio oscuro. Per padroneggiarla è sufficiente conoscere alcuni termini chiave. Certo, ci vuole un po’ di sforzo, ma vale la pena.

REGOLA 7: FAI COME ULISSE

Investire, più che un quoziente intellettivo elevato, richiede una ferrea disciplina interiore. Come dei moderni Ulisse, bisogna resistere alle sirene del denaro facile.