Intesa-Ubi, assunzioni e uscite: ecco i dettagli dell’accordo

Firmato nella notte l’accordo coi sindacati dei bancari sul perimetro occupazionale dopo l’integrazione di Ubi – 5000 uscite e 2.500 assunzioni – Stabiliti i termini per la cessione delle filiali a Bper che rivede i target al 2021

Accordo raggiunto tra Intesa Sanpaolo e i sindacati del credito sul perimetro occupazionale del maxi gruppo bancario in vista dell’integrazione di Ubi Banca.

Ad oggi, la banca guidata da Carlo Messina conta 61.172 dipendenti, sono invece 19.609 i lavorati della ex popolare. In base all’intesa siglata nella notta, entro il 2023 ci saranno 5mila uscite e 2500 assunzioni.

INTESA-UBI: LE USCITE

Le uscite saranno rigorosamente volontarie e saranno scaglionate tra il 2021 e il 2023. La gestione avverrà tramite il pensionamento e il ricorso al fondo di solidarietà, che sarà attivato anche per coloro che raggiungeranno il requisito pensionistico nel 2026. L’accordo sulle uscite volontarie inoltre, specificano i sindacati di categoria (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin), sarà valido per tutti i dipendenti di Intesa e Ubi, compresi quelli che verrranno ceduti a Bper. “Abbiamo prestato la massima attenzione verso i lavoratori Ubi che saranno ceduti a Bper, anche loro, se lo vorranno, potranno accedere al piano delle uscite, specifica il segretario nazionale Fabi e coordinatore del gruppo Intesa, Giuseppe Milazzo.

“Siamo soddisfatti – commentano Caterina Dotto e Giuseppe Cassella, segretari di gruppo di First Cisl in Intesa Sanpaolo e in Ubi – perché abbiamo dato certezza di diritti alle 1.197 domande in sospeso (925 Intesa Sanpaolo e 272 Ubi), eccedenti rispetto alle uscite all’epoca preventivate dalle due banche. Le domande dovranno essere ripresentate, alle condizioni del nuovo accordo, che riguarda l’intero perimetro del Gruppo Intesa Sanpaolo, ma avranno priorità”. “Le 5mila uscite previste – concludono – saranno scadenzate con l’accesso sia a pensione diretta, incluse quota 100 e opzione donna, sia al fondo esuberi di settore”.

INTESA-UBI: LE ASSUNZIONI

Per ogni due uscite ci sarà un assunzione. In totale saranno 2.500 le nuove assunzioni che saranno effettuate entro il 31 dicembre del 2023 “con attenzione al supporto alla rete chiesta dal sindacato e alle zone svantaggiate del Paese, alla stabilizzazione dei tempi determinati in servizio alla data di firma dell’accordo e ai lavoratori collocati nella Sezione emergenziale del Fondo di solidarietà di settore”, specificano i sindacati.

“Questo accordo è il primo importante passo del nuovo gruppo Intesa con un primo importante obiettivo che è l’integrazione dei 20.000 dipendenti Ubi. Una fase di integrazione che vedrà altri due momenti fondamentali, il passaggio di un ramo d’azienda a Bper e l’integrazione nel gruppo Ubi, due momenti da seguire con la massima attenzione per assicurarela tutela e la migliore valorizzazione delle risorse”, ha dichiarato il coordinatore Fabi del gruppo Ubi, Paolo Citterio.

CESSIONE FILIALI A BPER: LE SCADENZE

Un’altra importante novità arrivata oggi, 30 settembre, riguarda l’accordo tra Intesa Sanpaolo e Bper sulle scadenze da rispettare per la cessione del ramo d’azienda costituito da un insieme di filiali del gruppo risultante dall’opas e dai rispettivi dipendenti e rapporti con la clientela.

La cessione delle filiali di Ubi Banca a Bper sarà effettuata entro la seconda metà di febbraio 2021, mentre quella delle filiali di Intesa Sanpaolo entro il secondo trimestre dello stesso anno.

Da sottolineare che, tenuto conto delle nuove tempistiche, Bper ha rivisto le stime dei target economico-finanziari del Ramo al 2021 adeguandole per competenza. Nel dettaglio, l’utile netto consolidato stimato della Combined Entity (Gruppo Bper inclusivo del Ramo) al 2021 è atteso pari a circa 350 milioni di euro, “escludendo gli elementi one-off positivi e negativi dell’operazione e tenuto conto del contributo pro-rata del Ramo alla luce della nuova tempistica del closing”, spiega la banca. Le stime di Npe ratio lordo e cost/income ratio della Combined Entity a fine 2021 sono attese rispettivamente in area 9% e 60%, con un Cet1 ratio Fully Loaded atteso superiore al 13,0%.

I TITOLI IN BORSA

Dopo il via libera all’aumento di capitale per l’acquisto delle filiali di Intesa Sanpaolo e Ubi Banca, in Borsa il titolo Bper cede oltre il 2% a 1,91 euro. Pesanti anche le azioni Ubi Banca, che alle 11.30 cedono il 2,7%. Resiste Intesa che procede intorno alla parità.