Intesa Sanpaolo Vita lancia InSalute Servizi, nuova joint venture con Reale Group

La nuova società gestirà dei sinistri e svilupperà una rete di strutture sanitarie convenzionate a supporto dell’offerta assicurativa di Intesa Sanpaolo Rbm Salute

Il consiglio d’amministrazione di Intesa Sanpaolo Vita ha dato il via libera a una nuova collaborazione con Reale Group. L’accordo, informa una nota, prevede che un ramo d’azienda di Blue Assistance, società di servizi di Reale Group specializzata nell’assistenza sanitaria, passi alla nuova società InSalute Servizi, costituita all’interno della Divisione insurance di Intesa Sanpaolo e dedicata alla gestione dei sinistri e allo sviluppo di una rete di strutture sanitarie convenzionate a supporto dell’offerta assicurativa di Intesa Sanpaolo Rbm Salute. Il closing dell’operazione è previsto entro la prima metà dell’anno prossimo, fatto salvo l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

L’obiettivo è sviluppare un network di strutture sanitarie convenzionate “a supporto dell’offerta dei servizi assicurativi in ambito salute – spiega ancora la nota – partendo dalla condivisione dell’attuale network di Blue Assistance e delle sue competenze e tecnologie”.

In parallelo alla nuova joint venture, la società di servizi di Reale Group proseguirà le proprie attività con le compagnie del gruppo e il business extra-captive, senza alcuna variazione di impegno rispetto alle strategie pianificate.

InSalute Servizi, società partecipata al 65% da Intesa Sanpaolo Vita e al 35% da Blue Assistance, “promuoverà rilevanti sinergie tra i due partner, mettendo a fattor comune i sinistri da loro gestiti e facendo leva su una serie di asset di proprietà di Blue Assistance”, prosegue la nota.

L’accordo, aggiunge Nicola Fioravanti, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Vita, responsabile della Divisione insurance del gruppo e presidente della nuova società, “costituisce una spinta fondamentale per lo sviluppo del nostro business nel mondo della protezione e della salute, che già da diversi anni abbiamo individuato come settore decisivo per l’ulteriore crescita della nostra Divisione”.