Intesa Sanpaolo supporta con 5 miliardi il cinema e l’audiovisivo italiano

Cinema vettore trainante del Made in Italy e un effetto moltiplicatore sulle filiere collegate come turismo, design, moda

Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione cinque miliardi di euro a sostegno del cinema e delle produzioni audiovisive italiane che rappresentano un’importante risorsa economica per il Paese in grado di generare un effetto moltiplicatore sulle filiere collegate di turismo, design e moda. I nuovi fondi si aggiungono agli oltre 2,4 miliardi di finanziamenti già dedicati al settore a partire dal 2009.

L’intervento si inserisce nelle iniziative del Gruppo con 410 miliardi di euro a disposizione dell’economia reale per la realizzazione degli obiettivi del PNRR.

Favorire il consolidamento dell’industria audiovisiva italiana

L’obiettivo di Intesa, in linea con l’obiettivo Cultura 4.0 del PNRR, è quello di favorire il consolidamento di una solida industria audiovisiva italiana, vettore di immagine e cultura italiana all’estero e strumento di valorizzazione del made in Italy. Il settore del cinema e dell’audiovisivo coinvolge oltre 15.000 imprese e genera quasi 200.000 posti di lavoro tra diretti e indiretti, in particolare lavoro giovane e femminile, registrando anche una interessante propensione all’export. L’industria cinematografica italiana è al quarto posto in ambito europeo per produttività del lavoro e cresce a ritmi importanti, soprattutto verso piattaforme e canali digitali, entrate nella loro stagione decisiva dopo la pandemia.

“L’intero settore cinematografico costituisce una risorsa capace di generare un effetto moltiplicatore importante per l’economia italiana. Con questo ulteriore intervento rinnoviamo il nostro impegno con un sostegno finanziario che in poco più di un decennio supera complessivamente i 7 miliardi di euro, in una chiave di sviluppo del settore audiovisivo e dell’entertainment che sposa gli obiettivi del PNRR. Sono molti infatti gli ambiti trasversali che le filiere produttive del settore possono attivare, in chiave di investimenti digitali e sostenibili ma soprattutto in termini di attrattività e di attenzione a tematiche inclusive. Il nostro supporto vuol favorire il recupero della competitività e l’apertura al mercato globale di un settore economicamente rilevante e con enormi potenzialità strategiche per il made in Italy e per il turismo, attraverso la valorizzazione di significati, identità, luoghi iconici e marchi che parlano di eccellenza italiana nel mondo” ha spiegato Virginia Borla, Executive Director Business Governance Banca dei Territori Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo per il cinema

Grazie al Desk specialistico Media & Cultura, il Gruppo Intesa ha finanziato la produzione di oltre 580 opere tra film e serie tv nazionali e internazionali, oltre 150 tra spot pubblicitari, factual e format tv. Intesa, ha, inoltre, consolidate relazioni con molti operatori del settori come Major, Studios indipendenti, Broadcaster e OTT, favorendo le produzioni esecutive estere in Italia e generando una ricaduta positiva in termini occupazionali e alimentando la crescita professionale del settore. Tra le principali produzioni estere giunte in Italia nel 2022 vi sono quelle di Fast and Furious 10, Indiana Jones, Equalizer 3 e Gossip Girl.

Agli scorsi David di Donatello sono stati premiati “Esterno Notte”, prodotto da The Apartment (gruppo Freemantle), “Settembre”, prodotto da Groenlandia (gruppo Banijay) e “Nostalgia”, prodotto da Picomedia e tutti sostenuti da Intesa Sanpaolo. Nei prossimi giorni il Gruppo sarà a fianco del film “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, in gara per la Palma d’oro al Festival di Cannes.

