Intesa Sanpaolo rinnova il programma “Giovani e Lavoro”: in arrivo 15 nuove classi di formazione gratuita

Intesa Sanpaolo lancia 15 nuove classi del programma “Giovani e Lavoro”, offrendo corsi gratuiti a giovani disoccupati tra i 18 e i 29 anni. Dal 2019, il programma ha formato oltre 4.500 partecipanti con un tasso di assunzione superiore all’80%

Intesa Sanpaolo riavvia il programma “Giovani e Lavoro”, che offre corsi di formazione gratuita destinati ai giovani disoccupati tra i 18 e i 29 anni. Dal 2019, oltre 4.500 partecipanti hanno beneficiato di questa iniziativa, che si svolge in collaborazione con la Fondazione Generation Italy, creata da McKinsey & Company.

Programma “Giovani e Lavoro” di Intesa: ecco come funziona

Il programma prevede l’avvio di 15 nuove classi di formazione in tutta Italia, per un totale di 150 posti disponibili senza costi per i partecipanti. I corsi coprono diversi settori, tra cui Hi-tech, meccanica di precisione e ristorazione. La formazione è strutturata in percorsi che variano da 3 a 14 settimane, con lezioni principalmente online e alcune attività in presenza.

Il programma ha coinvolto finora oltre 2.400 imprese, facilitando il contatto tra queste e i giovani formati. Il tasso di assunzione per i partecipanti che hanno completato il percorso di placement è superiore all’80%.

Per accedere ai corsi non è necessaria alcuna esperienza pregressa né titoli di studio specifici; è richiesto solo il superamento di un test online e di un colloquio motivazionale. Il programma è stato inizialmente attivato nelle aree con alta disoccupazione giovanile come Napoli, Roma e Milano e si è poi esteso a 15 regioni italiane.

I commenti

“Al centro dell’impegno di Intesa Sanpaolo per la crescita del territori – ha spiegato Pierluigi Monceri, direttore Regionale Milano, Monza e Brianza Intesa Sanpaolo – c’è da sempre l’attenzione ai giovani, al loro diritto all’istruzione, alla formazione e all’accesso al mondo del lavoro e in questo ambito rientra il progetto Giovani e Lavoro che offre formazione gratuita. In Lombardia abbiamo avviato importanti sinergie con le associazioni di categoria e le scuole e dal 2019 in regione sono già stati formati 800 giovani con oltre 1.300 imprese coinvolte nel programma. Inoltre con “per Merito”, il prestito d’onore senza garanzie, vogliamo offrire agli studenti l’opportunità di accedere con serenità a una formazione qualificata per uno sbocco lavorativo concreto offrendo fino a 75mila euro per frequentare atenei in Italia o all’estero, Its e Master. Negli ultimi 5 anni, oltre 2.700 studenti lombardi stanno utilizzando finanziamenti per oltre 50 milioni di euro”.

Intesa Sanpaolo utilizza le proprie risorse interne e il team di formatori Impact Learning per offrire questa formazione. Inoltre, come spiega una nota, il programma si inserisce nell’ambito dell’impegno Esg della banca, orientato alla crescita e al supporto dell’occupazione giovanile.