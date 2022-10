Intesa Sanpaolo premiata da Global Finance ai World Best Banks 2022 Awards come miglior banca in Croazia, Serbia, Slovacchia

Tre sussidiarie di Intesa Sanpaolo sono state premiate “Best Banks in Central & Eastern Europe” ai World Best Banks 2022 Awards della rivista Global Finance

Tre sussidiarie di Intesa Sanpaolo sono state premiate come migliori banche. In occasione dei Best Bank Awards 2022, la rivisita Global Finance ha premiato le “Best Banks in Central & Eastern Europe” per il 2022 riconoscendo PBZ in Croazia, Banca Intesa in Serbia e VUB in Slovacchia come migliori banche nei rispettivi Paesi.

Alle tre banche premiate – che fanno parte della Divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo -, spiega una nota, la rivista finanziaria americana ha in particolare riconosciuto “la capacità di attenzione nei confronti dei bisogni dei clienti in momenti complessi per i mercati e la capacità di ottenere risultati significativi e sostenibili”.

Ogni anno Global Finance seleziona – con il supporto di esperti e analisti finanziari – le migliori banche al mondo sulla base di elementi, tra i quali crescita degli asset, redditività, estensione geografica, relazioni strategiche, sviluppo di nuovi business e innovazione di prodotto.

Intesa Sanpaolo ha ricevuto di recente anche altri riconoscimenti da Global Finance, tra i quali il premio come “Best Bank in Italy” per l’anno 2021, come miglior banca digitale in Europa occidentale e come Best FX Provider in Western Europe e Italia.