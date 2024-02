Intesa Sanpaolo, premiata ai CIO+ Italia Award 2023 come Global Excellence per il percorso di digitalizzazione

All’istituto bancario è stato riconosciuto l’impegno per il percorso di trasformazione digitale intrapreso attraverso C-Daito, l’area di Intesa Sanpaolo dedicata all’Innovazione e all’Information Technology

Intesa Sanpaolo è stata premiata come Global Excellence ai CIO+ Italia Award 2023, la dodicesima edizione di un evento promosso dalla business community di Cionet, dedicato ai migliori CIO e IT Digital Leader delle aziende italiane. L’istituto bancario guidato da Carlo Messina, che ha posto l’innovazione e l’adozione su vasta scala delle nuove tecnologie come elemento chiave del Piano d’Impresa 2022-2025, è stata premiata per il suo percorso di trasformazione digitale attraverso l’area di governo dedicata all’Innovazione e all’Information Technology, nota come C-Daito.

Durante la cerimonia di premiazione, tenutasi nei giorni scorsi nella prestigiosa cornice di Palazzina Appiani a Milano, con la partecipazione di 23 aziende finaliste, il riconoscimento di CIO+ Global Excellence è stato consegnato a Massimo Proverbio, chief data, A.I., Innovation and Technology Officer di Intesa Sanpaolo.

I commenti

Proverbio ha commentato: “Grazie a IsyTech, la nostra piattaforma digitale all’avanguardia, ci impegniamo a soddisfare le esigenze di famiglie, imprese e colleghi, offrendo servizi fintech guidati da logiche di semplificazione ed efficienza”. E ha aggiunto: “Questo premio conferma l’interesse del mercato per il nostro percorso di trasformazione digitale. Con IsyTech, miriamo a soddisfare le crescenti esigenze di famiglie, imprese e colleghi, offrendo servizi fintech guidati da logiche di semplificazione ed efficienza. Il potenziamento dell’Area C-Daito con l’inserimento di 2.000 persone ci consentirà di sviluppare soluzioni sempre più innovative e digitali, in linea con le crescenti esigenze di digitalizzazione del Paese”.