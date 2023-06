Intesa Sanpaolo-Enel X: accordo sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

Obiettivo della sinergia è sostenere e agevolare gli investimenti delle PMI in energia green attraverso una specifica progettualità per la diffusione delle Comunità Energetiche rinnovabili

Accordo tra Intesa Sanpaolo ed Enel X per favorire gli investimenti in energia da fonti rinnovabili e l’autonomia energetica delle aziende e del Paese attraverso una sinergia volta ad incentivare la creazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

L’intesa arriva nell’ambito di “Motore Italia Transizione Energetica”, il programma del gruppo bancario varato poche settimane fa per favorire gli investimenti in fonti rinnovabili con una specifica progettualità legata alle CER, in linea con gli obiettivi del Pnrr e del Green Deal Europeo.

L’accordo tra Intesa Sanpaolo ed Enel X

La collaborazione tra Intesa ed Enel X costituisce una prima partnership “nell’ambito della strategia volta a garantire alle imprese italiane il supporto tecnico e consulenziale di partner specializzati e selezionati che Intesa Sanpaolo sta mettendo a punto per promuovere le CER sui territori e negli spazi privati, in particolare sui tetti delle industrie presenti nel nostro Paese, quantificati in oltre 100.000 tetti industriali disponibili per accogliere impianti fotovoltaici” fa sapere la banca guidata da Carlo Messina in una nota.

Le imprese interessate a partecipare alle Comunità energetiche, oltre al supporto del desk Energia di Intesa Sanpaolo, potranno ora contare anche sull’esperienza e la specializzazione di Enel X nel ruolo di acceleratore nel processo di diffusione delle comunità energetiche rinnovabili.

A fronte dell’accordo con Intesa Sanpaolo, le imprese che lo richiederanno si interfacceranno con Enel X per le valutazioni del caso circa le soluzioni atte alla realizzazione di una comunità energetica quale ecosistema efficiente e sostenibile: dalla realizzazione degli impianti fotovoltaici alla creazione e gestione tecnico/economica della comunità stessa, dal monitoraggio dello stato di servizio della comunità agli stimoli all’elettrificazione dei consumi attraverso tecnologie efficienti e piattaforme digitali.

Intesa Sanpaolo: “Contribuiremo alla transizione energetica italiana”

Anna Roscio, responsabile Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, ha affermato: “Insieme a Enel X, in sinergia con la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, contribuiremo alla transizione energetica di molte realtà territoriali, anche di dimensioni minori, così come delle aziende nostre clienti. Nell’ambito della transizione sostenibile, nella sua accezione più ampia e strategica e in coerenza con gli obiettivi del PNRR, Intesa Sanpaolo è l’operatore principale per le Pmi, che assumono un ruolo centrale nella comunità energetica aggregando la domanda e investendo in impianti green, diventando sempre più consapevoli dei benefici della sostenibilità ambientale, sociale e di governance per il successo dell’impresa e per l’impatto che essa genera sull’economia del territorio. Dal 2020 abbiamo erogato oltre 5 miliardi di euro di finanziamenti alle Pmi per investimenti in sostenibilità”.