Intesa Sanpaolo e Reale Mutua, Master per l’innovazione assicurativa

Intesa Sanpaolo e Reale Mutua danno al via la seconda edizione del Master “Insurance Innovation” – Una figura che sappia coniugare il linguaggio moderno della tecnologia con uno sviluppo ecosostenibile nel settore assicurativo

Al via la seconda edizione del Master di II livello in “Insurance Innovation”, promosso dal Gruppo bancario guidato da Carlo Messina e Reale Mutua. Il corso per nuove figure professionali che operano nel settore delle assicurazioni, consentirà di fornire agli studenti gli strumenti necessari per rispondere alle nuove esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Il progetto è promosso con il Gruppo Intesa Sanpaolo e Reale Mutua, con il sostegno della Fondazione Compagnia di Sanpaolo, è progettato e realizzato dalla Scuola di Management ed Economia dell’Università di Torino e dalla Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino, in partnership con il Collegio Carlo Alberto. Il Master è un’esperienza formativa full-time della durata di dodici mesi (oltre 400 ore di lezione) che si concluderà con un tirocinio di almeno 3 mesi presso una delle aziende partner con possibilità di inserimento in azienda.

Attualmente, la sfida per le aziende consiste nel cogliere le potenzialità dell’innovazione e delle tecnologie digitali in grado di attivare uno sviluppo ecosostenibile del Paese. Anche il business assicurativo richiede nuove competenze e figure in grado di coniugare la transizione digitale con l’ecosostenibilità.

Le candidature sono aperte e l’inizio delle lezioni è previsto per ottobre 2021. Sono previsti 25 posti e sono messe a disposizione borse di studio (per reddito, merito e fuori sede), oltre a quella denominata “Covid-19”, riconosciuta a tutti i partecipanti dalle aziende sponsor per sostenere la formazione in questo momento delicato.

L’offerta formativa pone grande attenzione alla partecipazione attiva degli studenti, così da favorire il confronto e l’interazione tra questi. Il percorso è organizzata in quattro piattaforme, sia offline che online: Piattaforma in ingresso che offre moduli di insegnamento differenziati per ciascuni cluster di laureati (economia, scienze sociali, ingegneria, matematica, fisica e statistica) e la selezione di tali insegnamenti consente di costruire un percorso formativo personalizzato in base agli studi precedenti di ciascun studente; Piattaforma core si basa sui fondamentale del settore assicurativo, con un taglio sugli orientamenti ESG; Piattaforma innovation: big data, analytics, intelligenza artificiale, cyber security e tecnologie emergenti. Piattaforma Active: prevede un’esperienza pratica da svolgere tramite stage o realizzazione di un project work, sotto supervisione di un tutor aziendale.

“Il sostegno rinnovato e convinto della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo alla seconda edizione del Master in Insurance Innovation – ha dichiarato Nicola Fioravanti, AD Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo – conferma il nostro impegno verso la diffusione della cultura assicurativa nel nostro Paese, in particolare nei confronti delle nuove generazioni, con una attenzione particolare allo sviluppo della formazione di figure professionali preparate ad affrontare il futuro del nostro settore”.

“La rivoluzione tecnologica che stiamo vivendo, ulteriormente accelerata dalla recente pandemia, ha modificato il modo di fare assicurazioni – ha commentato Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua – dai processi interni aziendali, ai prodotti offerti al mercato e ai comportamenti dei clienti. Capire gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione e coniugali con le esigenze del business attuali e potenziali è l’obiettivo primario di questo percorso formativo”.