Intesa Sanpaolo e Fondazione Bellisario: al via il bando per Pmi che valorizzano la parità di genere

È aperto il nuovo bando riservato alle Pmi che valorizzano parità di genere e welfare aziendale: possibile presentare la candidatura fino al 24 aprile. Ecco le novità del 2022

Al via la VI edizione del premio “Women Value Company – Intesa Sanpaolo”, nato per iniziativa della Fondazione Marisa Bellisario e del Gruppo Intesa Sanpaolo al fine di promuovere la parità di genere e valorizzare il ruolo della donna nel contesto socio-economico. Quest’anno saranno assegnate anche due nuove menzioni speciali: “Menzione speciale Innovazione” per le imprese femminili che hanno investito in innovazione e la “Menzione speciale Nuova Imprenditoria Femminile” per le imprese di nuova costituzione a guida o prevalenza femminile. Le due imprese vincitrici, una piccola e una di medie dimensioni, saranno proclamate il 18 giugno.

Parità di genere: l’iniziativa di Intesa Sanpaolo e Fondazione Bellisario

In particolare, il bando di partecipazione si rivolge alle Pmi pubbliche e private – a prevalente capitale italiano, non appartenenti a gruppi, ed escluse le ditte individuali – che abbiano registrato buone performance in considerazione della particolare situazione economico-sociale e che abbiano attuato almeno una delle seguenti attività: servizi di conciliazione famiglia/lavoro; iniziative innovative di welfare aziendale; politiche flessibili di organizzazione del lavoro; politiche retributive di merito non discriminatorie; piani di sviluppo e valorizzazione delle competenze e carriere femminili, con presenza di donne in posizioni manageriali o apicali; azioni a favore della cultura della diversità di genere. Tali requisiti sono derogati per le nuove imprese a guida femminile che dovranno però essere costituite da almeno 24 mesi per candidarsi.

Le imprese che possiedono uno o più requisiti richiesti possono candidarsi compilando entro il 24 aprile 2022 il questionario on line messo a disposizione sul sito web di Intesa Sanpaolo – sezione Business, oppure sul sito web della Fondazione Marisa Bellisario.

“La pandemia ha gravato sulle spalle delle donne e aumentato le disparità di genere – ha commentato Anna Roscio, executive director sales & marketing imprese Intesa Sanpaolo – ma le misure e le risorse del PNRR ci offrono ora un’opportunità irripetibile per attuare un nuovo modello di sviluppo, con una maggiore e più consapevole presenza femminile nel mondo del lavoro e nella leadership aziendale e una visione di lungo periodo sensibile alla diversità, all’inclusione, alla sostenibilità”.

“Oggi più che mai la nostra iniziativa va nella direzione di un cambio di passo decisivo e la novità dell’edizione 2022 – le due menzioni speciali – vogliono marcare questa visione sempre più sfidante”, ha aggiunto Lella Golfo, Presidente della Fondazione Marisa Bellisario.