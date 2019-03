Intesa Sanpaolo e Confcommercio: accordo per le Pmi

Intesa e Confocommercio hanno rinnovato l’accordo per agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese del commercio, turismo e servizi

Intesa Sanpaolo e Confcommercio rinnovano il proprio impegno nell’agevolare l’accesso al credito al mondo delle micro imprese e delle PMI grazie ad un accordo per la creazione di un primo portafoglio da 100 milioni di euro attivo entro luglio dedicato agli associati di Confcommercio e dei Confidi territoriali. La nuova collaborazione è stata siglata sabato 23 marzo al Forum di Confcommercio a Cernobbio da Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo con l’obiettivo di facilitare la concessione del credito per gli associati di Confcommercio attraverso la costituzione di una garanzia su un portafoglio di finanziamenti di nuova erogazione (Tranched Cover).

Il portafoglio del valore di 100 milioni di euro, con finanziamenti della durata da 18 a 60 mesi e un periodo di preammortamento addizionale di 18 mesi, rientra nella più ampia gamma di finanziamenti messa a disposizione dalla Banca nell’ambito della collaborazione con Confcommercio. Questa operazione consentirà di immettere risorse finanziarie a sostegno del commercio, turismo e servizi, supportando gli investimenti per la crescita, l’adeguamento tecnologico e l’innovazione con la finalità di facilitare l’accesso al credito in particolare per le imprese di dimensioni più piccole e quindi strutturalmente più deboli dal punto di vista finanziario.

Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, afferma: “In una fase di perduranti difficoltà per le imprese, l’iniziativa presentata stamattina vuole favorire la creazione di strumenti per il sostegno delle Pmi nell’accesso al credito e, in particolare, delle attività imprenditoriali del terziario di mercato. Per crescere commercio, turismo e servizi hanno, infatti, bisogno di essere supportati negli investimenti, nell’innovazione e nelle esigenze di liquidità. E oggi avviamo, dunque, un percorso che sottolinea anche l’importanza dei confidi e ne valorizza il ruolo”.

Stefano Barrese, responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, dichiara: “L’iniziativa di oggi conferma la volontà di rafforzare il nostro impegno come banca nel garantire il supporto concreto al tessuto imprenditoriale del Paese. Nel 2018 abbiamo infatti erogato 18 miliardi di credito a medio e lungo termine alle PMI e vogliamo proseguire nel sostenere le imprese perché continuino sulla strada degli investimenti e dell’innovazione. Le piccole imprese del commercio, in particolare, rappresentano nel nostro paese la rete attraverso la quale si muove gran parte dell’economia e, per questo, vogliamo dare un segnale di fiducia affinchè le aziende, nonostante le difficoltà del periodo, investano nel futuro per rendersi sempre più competitive sul mercato e il nostro Gruppo vuole accompagnarle in questo percorso”.