Intesa Sanpaolo con Salmoiraghi & Viganò per promuovere la cultura della salute

Un’operazione a premi di Intesa Sanpaolo RBM Salute che regala ai clienti del gruppo bancario 100 € da spendere nei negozi Salmoiraghi & Viganò e nei Ray-Ban Store

Intesa Sanpaolo e Salmoiraghi & Viganò lanciano “A prima vista”, un’operazione a premi – promossa da Intesa Sanpaolo RBM Salute – rivolta a tutti i clienti del primo gruppo bancario italiano per promuovere la cultura della salute: alla sottoscrizione di un modulo Salute della polizza XME Protezione distribuita dalle filiali della banca, verrà rilasciato un voucher di 100 euro, cedibile a terzi e spendibile in un’unica soluzione nei negozi Salmoiraghi & Viganò e Ray-Ban.

La partnership rientra nell’offerta assicurativa “XME Protezione” di Intesa Sanpaolo, spiega una nota, il prodotto modulare della Divisione Insurance che, dal 2018, offre ai clienti del gruppo la possibilità di proteggere con un unico contratto assicurativo la salute, la casa e la famiglia.

In particolare, la promozione, valida fino al 28 febbraio 2023, è riservata a tutti i clienti XME Protezione che ancora non possiedono un modulo Salute e ne acquistano uno per la prima volta, anche se non strettamente attinente al campo dell’oculistica e del benessere visivo.

Il voucher è rappresentato da un codice che viene inviato tramite SMS al cliente e ha validità di 6 mesi dalla data di invio. Qui dettagli relativi al regolamento.