Intesa Sanpaolo acquisisce il 40% di società di gestione svizzera

Con il via libera delle autorità di vigilanza è stata finalizzata l’operazione annunciata lo scorso 6 agosto – A Reyl (Intesa Sanpaolo) il 40% di 1875 Finance e il restante 60% rimarrà ai cofondatori del gestore indipendente

Intesa Sanpaolo fa shopping in Svizzera. Reyl & Cie – il gruppo bancario svizzero diversificato controllato dal 2021 da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking – ha acquisito una partecipazione del 40% nella 1875 Finance Holding, gestore patrimoniale indipendente per clienti privati con sede a Ginevra. Mentre il restante 60% rimane in capo aI cofondatori del gestore indipendente: Olivier Bizon, Paul Kohler, Aksel Azrac e Jacques-Antoine.

Questa partnership permetterà a Reyl & Cie (Intesa Sanpaolo) e 1875 Finance di “creare sinergie di reddito e opportunità di sviluppo trasversali”, si legge in un comunicato del gruppo bancario. L’acquisizione (sottoscritta lo scorso 6 agosto) è stata approvata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari e la Commission de surveillance du secteur financier in Lussemburgo.





Da una parte Reyl potrà rafforzare le proprie attività di private banking in Svizzera e a livello internazionale mentre 1875 Finance nel mercato della gestione patrimoniale e multi-custody svizzero. I cui clienti potranno beneficiare della linae di attività corporate finance di Reyl, specializzati in operazioni di fusione e acquisizione, finanziamenti strutturati, transazioni sui mercati dei capitali azionari e obbligazionari, nonché soluzioni di finanziamento su opere d’arte.