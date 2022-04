Intesa Sanpaolo: a Parigi l’Italian Excellences 2022 dedicato alle Mid Corporate italiane

L’iniziativa, promossa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking e dalla Direzione Studi e Ricerche, coinvolgerà oltre 40 società quotate sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana

Sarà Parigi la sede dell’Italian Excellences 2022, la Mid Corporate Conference promossa dalla Divisione IMI Corporate & Investment Bankinge dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo dedicata alle società quotate sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana. L’evento si terrà l’11 e il 12 ottobre 2022.

All’iniziativa collaboreranno la struttura Equity Research della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e l’area Equity Sales della Direzione Global Markets Securities della Divisione IMI CIB. L’evento, alla sua prima edizione, si articolerà in una serie di incontri one-to-one e di gruppo tra investitori istituzionali e le oltre 40 società quotate del segmento Euronext Star Milan coperte dalla ricerca di Intesa Sanpaolo.

Massimo Mocio, Deputy Chief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo sottolinea: “Italian Excellences 2022 vuole essere un momento di confronto e un’opportunità di visibilità per le tante eccellenze italiane delle piccole e medie imprese che rappresentano il motore del tessuto produttivo nazionale. Intesa Sanpaolo è da sempre al fianco delle realtà imprenditoriali del nostro Paese; la Divisione IMI CIB, in particolare, ha da tempo abbracciato un modello di supporto e di sostegno alle mid-cap mettendo a disposizione una struttura totalmente dedicata alle esigenze di corporate finance di queste aziende per affiancarle nei loro progetti di sviluppo e di crescita”.