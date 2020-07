Intesa e MasterCard contro la povertà alimentare

Tutti i clienti del Gruppo bancario che prelevano presso gli 8 mila ATM su circuiti MasterCard e Maestro potranno donare 1 euro per garantire un pasto alle famiglie italiane in difficoltà economica in seguito all’emergenza da Coronavirus

Intesa Sanpaolo e MasterCard corrono in aiuto alla famiglie italiane. Il nuovo accordo nasce per supportare l’iniziativa di Caritas Italiana, per contrastare l’emergenza alimentare in seguito alla crisi sanitaria. I clienti del Gruppo bancario che prelevano con carta presso gli 8 mila sportelli ATM, potranno donare 1 euro, in modo rapido e sicuro, per garantire un pasto agli italiani in difficoltà.

L’accordo, di durata triennale, è finalizzato a promuovere e sostenere donazioni in favore del progetto di Caritas Italiana “Emergenza Coronavirus: al fianco delle famiglie in difficoltà, un piatto alla volta”, già attivo sulla piattaforma forfunding.it, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a organizzazioni no profit.

L’emporio della Solidarietà di Caritas Italiana nasce proprio per rendere accessibile la spesa a chi non può permetterselo: si tratta di un servizio simile a un supermercato dove le famiglie possono scegliere e acquistare gratuitamente tutti i generi alimentari di prima necessità.

Grazie alla nuova collaborazione, i clienti del Gruppo Sanpaolo con carta di debito e prepagata su circuito MasterCard e Maestro, potranno decidere di donare, al temine dell’operazione di prelievo e prima del ritiro della carta. Ad ogni cliente della Banca potrà comparire una schermata in cui si propone una donazione di importo predeterminato al progetto.

L’emergenza sociale derivante dal Covid ha fatto aumentare la povertà alimentare in tutte le regioni italiane. Secondo una recente indagine di MasterCard, durante l’emergenza epidemiologica, oltre il 37% degli italiani hanno effettuato donazioni a enti benefici, soprattutto i più giovani.

“Siamo contenti di espandere per la prima volta il nostro modello di piattaforma alle donazioni presso gli ATM, per permettere a tutti gli italiani di trasformare un semplice gesto quotidiano in un atto di solidarietà e sostegno concreto, sicuro e accessibile a tutti”- ha dichiarato Michele Centemero, Country Manager Italia di MasterCard.

Invece, Andre Lecce – Responsabile Sales & Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo – ha sottolineato come in 3 anni di attività forfunding ha ospitato oltre 192 progetti no profit di 165 enti del terzo settore, per sostenere importanti progetti di solidarietà sociale ancor prima dell’emergenza epidemiologica.