Inter-Empoli, Bologna-Salernitana e Lecce-Roma: a Pasquetta tre sfide in bilico tra Champions e salvezza

Sarà una Pasquetta all’insegna del testacoda che parlerà di scudetto, Champions e Salvezza. Si parte con Bologna-Salernitata, poi Cagliari-Verona, Sassuolo-Udinese, Lecce-Roma e Inter-Empoli

Una Pasquetta all’insegna dei testacoda. Il traffico, ovviamente, non c’entra nulla, perché qui si parla di scudetto, Champions e salvezza, tutti intrecciati in questo lunedì di Serie A. Si parte con Bologna-Salernitana (ore 12.30, Dazn e Sky), si prosegue con Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese (ore 15, Dazn), per poi concludere con Lecce-Roma e Inter-Empoli. La seconda metà della 30esima giornata, insomma, promette emozioni anche per chi ha già giocato: logico immaginare, infatti, che saranno molti gli spettatori interessati di quest’oggi.

Inter – Empoli (ore 20.45, Dazn)

Non è stata una sosta serena in casa Inter, caratterizzata quasi interamente dal caso Acerbi. L’assoluzione finale ha migliorato il clima, su questo non c’è dubbio, ma da qui a parlare di nubi spazzate via ce ne passa: il club ha vissuto con grande fastidio il clamore della vicenda, tanto da non prendere mai posizione pubblicamente, nemmeno dopo la decisione del giudice sportivo. Ora però si torna a parlare di campo e l’Inter spera di ritrovare il sorriso, facendo ciò che le riesce quasi ininterrottamente da mesi, ovvero vincere. In questo senso l’Empoli non sembra in grado di creare grossi problemi, anche se è giusto sottolineare la bontà del lavoro di Nicola, capace di ridare verve i toscani, anche se il pari del Frosinone a Genova complica un po’ le cose.

Ad ogni modo molto dipende dalla capolista e dal livello della sua prestazione, il che lascia abbastanza tranquilli: mai come quest’anno, infatti, l’Inter ha mostrato una continuità spaventosa, oltre che una fame di vittorie senza eguali. La spinta di San Siro (esaurito come sempre) dovrebbe fare il resto, senza dimenticare il carburante più potente, vale a dire uno scudetto dato per certo dalla stragrande maggioranza (basti pensare che alcuni bookmaker hanno già pagato la vittoria), ma non ancora conquistato matematicamente. I nerazzurri non lo dicono, ma la voglia di cucirselo sulle maglie nel derby del 22 aprile (peraltro in casa del Milan) è tanta: per farlo serve mantenere l’attuale distacco dai rossoneri, oltre che vincere lo scontro diretto.

Inter – Empoli, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

Allenatore: Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cuadrado, de Vrij, Arnautovic



Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Fazzini, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang

Allenatore: Nicola

Squalificati: Maleh

Indisponibili: Ismajli, Ebuhei

Lecce – Roma (ore 18, Dazn)

Punti che scottano anche al Via del Mare, dove Lecce e Roma daranno vita a una sfida importantissima per entrambe, seppur per obiettivi diversi. La squadra di De Rossi vuole continuare la corsa verso una Champions insperata fino a qualche tempo fa e diventata ipotesi concreta grazie a un percorso quasi netto, fatto di 7 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta in 9 partite di campionato. Quella di Gotti, invece, ha in testa solo la salvezza e se è vero che la vittoria di Salerno le ha dato una bella boccata d’ossigeno, lo è anche che il percorso è ancora lungo e che un bel risultato oggi la aiuterebbe parecchio.

Sulla carta è favorita la Roma, ma guai a darlo per scontato: l’assenza di Pellegrini (squalificato) e gli acciacchi di Dybala (partirà dalla panchina) impongono grande concentrazione, altrimenti le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo. Gotti, del resto, sta cercando di scuotere il Lecce sia con i risultati (il successo dell’Arechi, in questo senso, è stato fondamentale) che con alcune novità tattiche, ma anche lui sa bene quanto contino gli aspetti mentali. Chi avrà più fame, insomma, si prenderà un bello slancio in classifica e il pranzo di Pasquetta, evidentemente, non c’entra proprio nulla. Certo, la Roma di De Rossi è una delle squadre più in forma del campionato, inoltre avrà enormi stimoli vista la posta in palio, a maggior ragione con il derby alle porte: inciampare in Salento sarebbe quasi imperdonabile, perché rischierebbe di compromettere la splendida cavalcata fatta sin qui.

De Rossi: “La quota Champions è 65 punti, possiamo anche vincerle tutte”

“Abbiamo tanta voglia di ricominciare a giocare, va bene saltare una festività pur di tornare a fare quello che più ci piace – ha spiegato De Rossi -. Avremo davanti un ostacolo molto duro come il Lecce in trasferta, sappiamo che adesso i punti soprattutto per le squadre che sono in basso valgono doppio, se non triplo. Sarà una partita durissima. Qual è la quota Champions? Negli ultimi anni la quarta ha sempre fatto 70 punti, ma se non sbaglio la quinta negli ultimi due-tre campionati ne ha fatti 64, quindi potrebbe essere anche 65. Se le affrontiamo una per volta, le possiamo anche vincere tutte, del resto nessuno pensava che potessimo fare 7 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle mie prime 9 partite. Quindi questo ci deve dare fiducia in più per affrontare al meglio le prossime”.

Lecce – Roma, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Oudin, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Piccoli

Allenatore: Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brancolini, Dermaku, Kaba

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy

Allenatore: De Rossi

Squalificati: Pellegrini

Indisponibili: Kristensen, Azmoun