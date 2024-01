Inter campione d’inverno ma che fatica per battere (2 a 1) il Verona che sbaglia un rigore al 100° (!)

Con una sudatissima vittoria interna sul Verona l’Inter conquista il titolo di campione d’inverso ma gli scaligeri hanno di che recriminare per un rigore fallito al 100°

Con una faticosissima vittoria per 2 a 1 sul tribolato Verona Hellas l’Inter di Simone Inzaghi diventa campione d’inverno. Ha 5 punti in più della Juve che domani gioca a Salerno ma che, anche se dovesse vincere, non può più raggiungere i nerazzurri nel girone d’andata della serie A 2022-3. Inter, dunque, campione d’inverno, ma che fatica e che fortuna. Quanti rimpianti invece per il desolato Verona che al 100° (!!!) ha fallito un rigore che gli avrebbe regalato un meritatissimo pareggio: purtroppo per gli scaligeri Henry l’ha calciata sul palo. L’Inter sarebbe diventata campione d’inverno lo stesso perché, per differenza reti sulla Juve, le bastava un pari ma la sensazione – come testimonia il pari precedente con il Genoa – è che la squadra di Inzaghi abbia perso brillantezza, anche se la classifica parla a suo favore.

Dopo qualche spavento procurato ai nerazzurri dall’ottimo Suslov, l’Inter è andata la prima volta in vantaggio al 13° del primo tempo con il solito Lautaro dopo una splendida azione Thuram-Mkhitaryan. Ma al 74% il Verona è risorto acciuffando un insperato ma meritato pareggio con Henry (lo stesso che poi sbaglierà il rigore fatale) su cross di Duda. L’Inter potrebbe tornare in vantaggio con Dimarco ma il portiere veronese Montipò è bravo e fortunato a salvare la porta. In piena zona Cesarini, Bastoni colpisce la traversa ma Frattesi è lesto nell’infilare la palla in rete: 2 a 1 al 95°. Poi il rigore fallito da Henry e l’Inter è campione d’inverno.