Inter ancora pari, riparte il Milan: 1-0 al Crotone

I rossoneri tornano a vincere grazie al gol di Bonucci, che è sufficiente per superare in casa il Crotone di Zenga – Gattuso: “Per 70 minuti una bellissima partita”.

Torna al gol Bonucci e torna al successo il Milan, che supera in casa per 1-0 il Crotone di Zenga proprio col gol del difensore-capitano, pagato in estate a peso d’oro dalla Juventus, e risale in classifica: adesso i rossoneri sono decimi a 28 punti, gli stessi del Torino e dell’Udinese (i friuliani però hanno una partita in meno, e mentre scriviamo anche l’Atalanta, poco distante a 27).

Rino Gattuso sorride dunque perché il suo Milan ha ritrovato la vittoria e soprattutto ha mostrato passi avanti dal punto di vista del gioco e della brillantezza fisica: “Per 70 minuti abbiamo fatto una buonissima partita – spiega il tecnico rossonero a Premium Sport -. Dopo la rete del 2-0 annullata dalla Var abbiamo pagato un po’ mentalmente, ma credo che la squadra sia in crescita. Resta il fatto che davanti creiamo tanto ma agli avversari facciamo il solletico sotto porta: dobbiamo migliorare, magari qualche volta schierando le due punte. Può essere una possibilità, ma ora dobbiamo pensare solo a lavorare. Godiamoci questa vittoria e riposiamoci, ne abbiamo bisogno”.

Ieri sera invece i cugini dell’Inter hanno impattato per 1-1 a Firenze, facendosi agganciare a tempo scaduto dal Cholito Simeone: la cronaca della partita.