Intelligenza artificiale: Intesa e Fondazione Isi insieme per la ricerca

In arrivo due laboratori a Torino per portare avanti la ricerca in questo settore – Presentato il rapporto Artificial Intelligence revolution realizzato dall’Innovation Center

Intesa Sanpaolo e la Fondazione ISI hanno siglato una partnership per creare a Torino due laboratori dedicati all’intelligenza artificiale. Il primo, l’Artificial Intelligence Lab, che farà capo a Intesa Sanpaolo Innovation Center, sarà uno spazio al servizio del gruppo bancario e dei suoi clienti. Qui scienziati e accademici potranno lavorare su dati e applicazioni per produrre conoscenza vantaggio dell’istituto di credito. Il secondo laboratorio, chiamato Ada Lovelace, sarà dedicato all’esplorazione delle frontiere della ricerca nello spazio dell’intelligenza artificiale e a potenziare l’ecosistema scientifico in questo settore nel territorio. Il progetto è stato presentato in occasione della quinta edizione della Conferenza internazionale su Data Science Advanced Analytics, IEEE DSAA 2018, giornata di incontri, tavole rotonde e approfondimenti che da anni riunisce a Torino alcuni tra i maggiori esperti al mondo in quest’area di ricerca. A presenziare l’evento, ospitato presso il grattacielo Intesa Sanpaolo, il presidente della Fondazione ISI, Mario Rasetti, il presidente Gian Maria Gros-Pietro e il direttore generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center, Mario Costantini. Inoltre, nel corso del convegno sono stati presentati i primi risultati del laboratorio dell’Innovation Center e lo studio Artificial Intelligence revolution realizzato in collaborazione con la Fondazione Italia Decide. Il report fornisce al pubblico lo stato dell’arte in questo ambito scientifico, mettendo in luce il potenziale sottostante. Inoltre, lo studio descrive a favore delle imprese le tecnologie più rilevanti e le grandi sfide giuridiche ed etiche che si prospettano nei prossimi anni.