InspiringFifty Italy 2024: 50 nuove vincitrici, ecco chi sono

Le elezioni in Turingia e Sassonia segnano la prima vittoria dell'AfD in un Land tedesco dalla Seconda Guerra Mondiale. I partiti della coalizione di governo subiscono una pesante sconfitta, regge solo la Cdu mentre l'ultradestra e il nuovo partito di sinistra di Sahra Wagenknecht emergono come protagonisti. Sale la pressione su Olaf Scholz, in...