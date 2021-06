Innovazione, salute, demografia: con Generali il cliente sceglie come investire

Al via Genera PROevolution, che prevede anche un bonus natalità fino a 1.000 euro per la nascita o l’adozione di un figlio

Generali Italia lancia Genera PROevolution, la nuova soluzione che permette al cliente di investire nei settori digitale, tecnologico, dei cambiamenti sociali: dall’intelligenza artificiale e big data, ai veicoli elettrici e la cybersecurity, ai cambiamenti demografici, fino alla ricerca sanitaria. Il nuovo prodotto si adatta ai cambiamenti di vita del cliente e prevede, infatti, un bonus natalità “Più Famiglia” sino a 1.000 euro dedicato alla nascita o all’adozione di un figlio.

L’investimento è protetto dalle oscillazioni del mercato e da gravi imprevisti grazie alla solidità della gestione separata assicurativa GESAV, al meccanismo di gestione dei due fondi interni di Genera PROevolution, orientati alla crescita del capitale nel medio-lungo termine e gestiti da Generali Insurance Asset Management SpA SGR, e alla componente demografica compresa nella soluzione.

Con Genera PROevolution si possono scegliere tre percorsi di investimento, tutti con un profilo di rischio medio basso, grazie a un’attenta ripartizione del capitale investito e alla combinazione con la solidità della gestione separata assicurativa GESAV:

Smart Futuro, percorso dedicato all’innovazione tecnologica e digitale (50% GESAV – 50% Generali Futuro & Innovazione).

Smart Società & Salute, percorso dedicato ai cambiamenti demografici, sociali e sanitari in atto che stanno modificando sempre di più lo stile di vita (50% GESAV – 50% Generali Società & Salute).

Smart Mix, percorso che diversifica l’investimento su entrambi i temi che caratterizzeranno il futuro delle persone (50% GESAV – 25% Generali Futuro & Innovazione – 25% Generali Società & Salute).

“Lanciamo questa nuova soluzione – commentano Giancarlo Bosser, Chief Life Officer di Generali Italia, e Marco Oddone, Chief Marketing and Distribution Officer di Generali Italia – per rispondere al meglio ai nuovi trend globali e alle esigenze di risparmio e investimento delle famiglie, in particolare giovani, offrendo loro un’alternativa di valore nella gestione del capitale. Essere Partner di Vita è proprio questo: analizzare il contesto in tempo reale, ascoltare i clienti, recepire le nuove esigenze e fornire soluzioni concrete ed immediate”.