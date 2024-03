Infrastrutture: a Genova parte anche il tunnel subportuale, il terzo progetto per la creazione dell’hub logistico

Autostrade per l’Italia apre il cantiere della prima opera sottomarina in Italia, la più grande in Europa. Investimento di un miliardo di euro, lunghezza 3,4 km, lavoro per 5mila addetti, consegna nel 2029

E tre. E’ partito anche il terzo progetto di grandi lavori che trasformerà Genova in un hub logistico per il commercio in Europa, da cui transiteranno i commerci dal Mediterraneo al Nord Europa. Dopo i lavori per la costruzione del Terzo Valico e quelli per la Diga Foranea sono partiti anche quelli per il Tunnel subportuale di Genova, il primo tunnel sottomarino in Italia e il più grande in Europa.

Il tunnel sarà realizzato da Aspi, Autostrade per l’Italia, con un investimento di 1 miliardo di euro, impiegherà 5mila persone incluso l’indotto e sarà aperto entro l’agosto del 2029. Il nuovo tunnel porterà miglioramenti sia per i collegamenti cittadini, sia per il porto di Genova, porta di accesso fondamentale sul Mar Mediterraneo per le merci da e per tutto il mondo. L’opera, già immaginata nel 1992 nel contesto di riqualificazione del Porto antico per Expo Ge­nova, “rappresenta l’eccellenza dell’ingegneria italiana e che racchiude tutte le caratteristiche di un nuovo modo di concepire le infrastrutture” dice Aspi.

Lungo 3,4 km da San Benigno al quartiere Foce, il tunnel avrà 2 gallerie separate, una per senso di marcia, del diametro di 16 metri che scorreranno a una profondità massima di 45 metri. Progettato in ottica di sostenibilità ambientale e sociale, il tunnel migliorerà i collegamenti cittadini e l’accessibilità al porto di Genova, con il risparmio di oltre 1 milione di ore di viaggio l’anno. Il progetto del tunnel prevede anche un intervento di riqualificazione urbana: sopra la struttura infatti, in collaborazione con lo Studio Renzo Piano, saranno realizzati 10 ettari di parchi urbani e percorsi ciclopedonali.

Toti: un nuovo tassello per rivoluzionare la Liguria

“Questo cantiere si aggiunge a quelli delle grandi opere in corso di realizzazione, che contribuiranno a rivoluzionare la Liguria: il Terzo Valico e la nuova Diga portuale” ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Il Terzo Valico dei Giovi, il nodo ferroviario realizzato dal Consorzio Cociv, guidato dal Gruppo Webuild, collegherà con l’alta velocità Genova a Milano. La nuova Diga Foranea di Genova è invece un’opera unica al mondo che servirà a potenziare la portualità italiana agevolando il transito delle grandi navi commerciali e a proteggere i bacini e le strutture portuali.

“L’avvio dei lavori per la realizzazione del Tunnel sub-portuale è un ulteriore passo in avanti verso una trasformazione epocale della mobilità di Genova” ha detto Paolo Piacenza, Commissario Straordinario AdSP del Mar Ligure Occidentale.

“Questa è un’opera che cambierà l’aspetto di questa città” ha detto l’Ad di Autostrade, Roberto Tomasi.

sottolinedo i vantaggi in termini di percorrenza, di valorizzazione dell’asset e dell’infrastruttura, di possibilità di attrarre turismo di gran lunga superiori rispetto al valore dell’opera. “Quest’ opera è un unicum a livello nazionale ed europeo. E’ un tunnel subportuale che per dimensioni sarà il quarto al mondo e che quindi ci inorgoglisce e permette di tornare a quelli che erano i fasti dell’ingegneria del paese che negli ’60 era considerata la migliore al mondo” ha aggiunto Tomasi.