Inflazione in ripresa a marzo: +0,9% in un anno

FIRSTonline | 29 marzo 2018, 13:21

Tra venerdì e sabato perturbazione in arrivo con piogge anche forti e nevicate in montagna. Ma i fenomeni si allenteranno progressivamente lasciando spazio ad una Pasqua abbastanza soleggiata, sia pure con zone di instabilità lungo l'appennino. Ancora meglio le previsioni per Pasquetta