Incentivi auto 2024: i modelli migliori da comprare con i nuovi bonus

A maggio finalmente disponibili i nuovi incentivi 2024. Sconti fino ad un massimo di 13.750 euro per le elettriche, ibride e benzina/diesel. C’è da rinnovare il parco auto degli italiani che ha un età media di 12 anni. Ecco le auto più accessibili e convenienti con i nuovi ecobonus

I nuovi incentivi auto del 2024 stanno finalmente per arrivare dopo un ritardo di quasi due mesi. L’attesa per i nuovi ecobonus ha già avuto un impatto importante sul mercato che a marzo ha registrato un calo del 3,7% dopo 19 mesi di trend positivo.

II bonus saranno disponibili probabilmente a partire da maggio, offrendo sconti fino ad un massimo di 13.750 euro per le auto elettriche e fino a 8.000 euro per le ibride plug-in. Sono previsti anche ecoincentivi per auto a benzina e diesel. Gli importi dei bonus variano in base all’Isee e alla rottamazione. I prezzi massimi delle auto, al netto dell’IVA, sono fissati a 35.000 euro per vetture con emissioni di CO2 tra 0-20 o 61-135 grammi al chilometro, mentre per le ibride plug-in il limite è di 45.000 euro (IVA esclusa). C’è un vincolo però da dover rispettare per ottenere il bonus: i beneficiari dovranno mantenere l’auto acquistata per almeno un anno per le persone fisiche e per almeno due anni per le persone giuridiche. Tra le novità anche lo sconto di 400 euro per montare un impianto a Gpl.

Il nuovo programma mira a stimolare le vendite (nel 2023 le vendite si sono fermate a 1,56 milioni) e a rinnovare il parco auto italiano che ha un’età media di circa 12 anni.

Ecco alcuni dei modelli più venduti e accessibili grazie ai nuovi bonus disponibili nel mercato automobilistico italiano.

Dacia Sandero

La Dacia Sandero è attualmente l’auto più economica in vendita in Italia, con un prezzo di partenza di 13.250 euro per la versione Streetway in allestimento Essential, equipaggiata con un motore benzina aspirato da 67 CV. Grazie agli incentivi auto del 2024 di 2.000 euro, il prezzo scende a 11.250 euro. I consumi dichiarati sono pari a 5,3 litri ogni 100 km.

Di serie, la vettura include luci ad accensione automatica, cerchi in acciaio da 15″, avviso di urto frontale, cruise control, limitatore di velocità e divanetto posteriore abbattibile 1/3-2/3.

Fiat Panda

La Fiat Panda, l’auto più venduta in Italia anche nel 2023, è la prima della lista a montare un motore mild hybrid. Il suo motore 1.0 è affiancato da un sistema a 12 Volt che non è in grado di muoverla da solo, ma contribuisce a ridurre consumi ed emissioni, con una media di 5,3 litri ogni 100 km.

Il prezzo base della Panda è di 15.500 euro e di serie offre cerchi in acciaio da 14″, climatizzatore manuale, monitor da 5″, volante regolabile e omologazione per 4 posti. Con i bonus in caso di rottamazione di auto Euro 0, 1 o 2 si arriva ad un prezzo di 12.500 euro.

In estate poi la vecchia Panda andrà in pensione e arriverà la “Pandina“, la nuova versione sarà solamente ibrida e diventerà un crossover. La nuova versione, infatti, monterà un propulsore 1,0 litri Mild Hybrid MHEV a benzina, ora con potenza di 70 CV, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Nonostante i listini ufficiali della nuova FIAT Pandina non siano ancora disponibili, si prevede che i prezzi si aggireranno tra i 19.000 e i 21.000 euro, a seconda degli equipaggiamenti. Questo li colloca leggermente al di sopra dell’attuale listino della FIAT Panda Hybrid, in commercio a 18.600 euro.

Dacia Spring

La Dacia Spring è attualmente l’auto elettrica più economica sul mercato, con un prezzo base di 21.450 euro. Se si utilizzasse il bonus massimo di 13.750 euro, il prezzo scenderebbe a soli 7.700 euro, rendendola un vero affare.

Presenta un design massiccio, ispirato a quello della sorella maggiore Duster, mentre l’abitacolo è più spazioso e pratico. La vettura, lunga 3,73 metri e con un peso di 970 chili, può ospitare comodamente 4 passeggeri, offrendo maggiore comfort davanti. I sedili sono semplici ma funzionali. La versione con motore elettrico da 48 kW (65 cavalli) è più dinamica rispetto alla versione di base da 33 kW (45 cavalli). Entrambe sono dotate di una batteria agli ioni di litio da 26,8 kWh, garantendo un’autonomia dichiarata fino a 305 chilometri. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla lunghezza di soli 3,73 metri, la Dacia Spring è ideale per la guida in città.

La nuova Dacia Spring, che sarà disponibile in Italia dall’estate, dovrebbe avere un prezzo di circa 20.000 euro, sebbene i prezzi finali siano ancora in fase di definizione.

Fiat 500 Elettrica

La Fiat 500e, è l’unica citycar elettrica costruita in Italia, prodotta a Torino nello stabilimento di Mirafiori. Ha un prezzo base di 28.950 euro. Sto ottenendo un buon riscontro sul mercato grazie alle sue dimensioni compatte e a un design particolarmente riuscito. L’autonomia dichiarata è fino a 322 chilometri. Gli incentivi di maggio porteranno a un notevole abbattimento dei prezzi, con un costo di 17.950 euro per chi ha un Isee sotto i 30.000 euro e opta per la rottamazione.

Anche la Fiat 500 a benzina grazie agli incentivi del 2024 la si può ottenere ad un buon prezzo. Il prezzo di partenza è di 17.800 euro per la versione 1.0 hybrid ed è equipaggiata con un sistema mild hybrid da 70 CV e ha un consumo dichiarato di 5,3 litri ogni 100 km. Con gli incentivi arriva ad un prezzo intorno ai 15 mila euro.

MG4 Electric

La MG4 Electric, una delle sorprese dello scorso anno, potrebbe mantenere il suo appeal anche nel 2024 grazie agli incentivi. La versione di base, dotata di una batteria da 51 kWh e 170 cavalli, avrebbe un prezzo di 24.790 euro senza rottamazione e di 19.790 euro rottamando un veicolo fino a Euro 2. Per coloro con un ISEE inferiore a 30.000 euro, il prezzo partirebbe da 23.290 euro, con la possibilità di scendere a 13.750 euro rottamando un veicolo Euro 2.

Tesla Model Y

Tesla ha ridotto i prezzi della Model Y, l’auto elettrica più venduta in Italia e nel mondo nel 2023. Il costo della versione base, con un’autonomia di 455 chilometri, scenderà da 42.690 a 31.690 euro. Il tetto massimo del prezzo per ottenere gli incentivi dedicati alle auto elettriche è fissato a 42.700 euro.

Jeep Avenger

La Jeep Avenger è stata accolta favorevolmente in Italia diventando uno dei modelli più venduti, sia nella versione a benzina che in quella elettrica. Questo è il Suv più compatto nella gamma del costruttore americano. Presenta tre allestimenti: Longitude, Altitude e Summit, disponibili con motorizzazioni 1.2 a benzina, 1.2 benzina mild hybrid ed elettrica. I prezzi variano da 24.300 euro per la Longitude non elettrificata fino a 42.400 euro per la Summit a batteria. Con il massimo sconto, il prezzo della versione elettrica scenderà a 25.650 euro, mentre quella ibrida a benzina beneficerà di un bonus fino a 3.000 euro, portando il prezzo a 21.300 euro.

Smart #1 e #3

Con la fine della produzione dell’iconica citycar elettrica Smart EQ Fortwo, per gli appassionati del marchio le versioni disponibili sono la #1 e la #3.

La versione #1, insieme alla variante coupé a quattro porte #3, è un’auto elettrica disponibile con due opzioni di batteria da 49 e 66 kWh. I prezzi partono da 37.548 euro (con un extra di 1.000 euro per la #3) e possono scendere a 23.798 euro con il massimo degli incentivi disponibili.

Opel Corsa-E

La nuova Opel Corsa Electric, con incentivi, ha un prezzo di 14.940 euro e un’autonomia di circa 400 chilometri.

È la versione elettrica della popolare Opel Corsa, con un design leggermente rivisto, una plancia digitale e un sistema di infotainment con uno schermo touch da 10 pollici. Il modello offre un motore più potente da 156 cavalli, una batteria più grande da 51 kWh e una maggiore efficienza energetica. La gestione quotidiana è semplificata grazie alla possibilità di ricaricare fino a 100 kW in corrente continua e 22 kW in alternata, con tempi di ricarica fino all’80% in meno di 30 minuti presso colonnine fast charge. L’autonomia dichiarata è di 360 chilometri.

Renault Twingo E

La Renault Twingo E è una city car agile e maneggevole con una lunghezza di 3,62 metri, offerta a un prezzo base intorno ai 25.000 euro. Dotata di un’autonomia di circa 190 chilometri, la versione 100% elettrica è considerata tra le auto elettriche economiche del 2024. Disponibile in quattro allestimenti, la variante elettrica è equipaggiata con un motore da 82 cavalli. L’allestimento entry level Equilibre parte da 24.050 euro, ma con gli incentivi scende a 18.050 euro. Per coloro con un ISEE inferiore ai 30.000 euro e con la rottamazione di un vecchio veicolo, il costo sarebbe di 10.300 euro.

Grazie ai bonus si riesce anche ad ottenere sotto i 20 mila euro la Renault Clio E-Tech, nota per i suoi ottimi consumi. Con uno sconto massimo e la rottamazione di un modello Euro 3, il prezzo di partenza scende a 19.250 euro.

Toyota Aygo X

La Toyota Aygo X è l’unica auto a benzina senza elettrificazione della Casa giapponese che si basa sulle motorizzazioni full hybrid anziché mild hybrid. La nuova Aygo X riesce a mantenere un consumo di carburante inferiore a 4,8 l/100 km nel ciclo combinato WLTP (equivalente a 20,8 km/l) ed emette 108 g/km di CO2. Sotto il cofano anteriore si trova un motore tre cilindri 1.0 benzina da 72 cavalli e 93 Nm, collegato a un cambio manuale a 5 marce. La velocità massima della più piccola tra le Toyota è di 158 km/h, mentre l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 14,9 secondi. I prezzi partono da 18.400 euro con i bonus si arriva a 15.400 euro.

Tra le altre auto disponibili sul mercato non bisogna poi dimenticare la nuova versione della Lancia Ypsilon e il ritorno su strada dell’iconica Renault 5 in versione Full Electric.