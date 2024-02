Nuova Lancia Ypsilon 2024, cambia tutto. Obiettivo: rilanciare il marchio. Ecco tutti i dettagli

È stata presentata ufficialmente la nuova Ypsilon che ha l’obiettivo di rilanciare il marchio Lancia non solo in Italia ma anche in Europa. In versione full electric, la “Cassina” sarà prodotta in soli 1.906 esemplari. Ecco caratteristiche, design e prezzo

Rilanciare il marchio Lancia. Questa è la missione della nuova Lancia Ypsilon, l’utilitaria di lusso che inaugura una nuova era del brand sia dal punto di vista dell’immagine sia della meccanica. L’obiettivo è di rilanciare il marchio partendo da zero. La nuova Ypsilon, infatti, è la prima Lancia elettrica ed è la prima a portare con sé alcuni degli elementi distintivi che caratterizzeranno tutti i nuovi modelli in arrivo nei prossimi anni. “Con il lancio della nuova Ypsilon, rinasce il marchio Lancia“, ha spiegato Luca Napolitano, Ceo di Lancia.

Presentata ufficialmente il 14 febbraio, la nuova Ypsilon ha l’arduo compito di uguagliare o superare il successo della versione precedenre, ancora in cima alle classifiche (2°posto) tra le auto più vendute nel 2023. Con oltre 3,5 milioni di unità vendute in quattro generazioni (dal 1985), poi, la Ypsilon ha sempre offerto un mix di accessibilità e stile. La nuova Lancia Ypsilon rappresenta però un netto distacco dalle generazioni precedenti, con numerosi e significativi cambiamenti.

Nuova Lancia Ypsilon 2024: design e interni

La nuova Lancia Ypsilon 2024 rappresenta un cambio significativo rispetto alla generazione precedente. Tra i due progetti, infatti, ci sono ben 13 anni di differenza. Le forme da “ovetto” sono state abbandonate a favore di un design più grande ed elaborato. Con una lunghezza di 4,1 metri (4,08 per l’esattezza e 24 cm più lunga della precedente) e un design completamente rinnovato, la vettura adotta un aspetto più sportivo, con richiami al passato della marca, come i fanali circolari simili a quelli della mitica Stratos.

Gli interni presentano un’importante rivoluzione. Due gli schermi da 10,25 pollici, uno dedicato alle informazioni di guida e all’infotelematica, ribattezzata “S.A.L.A.”. La maggior parte delle funzioni è controllabile attraverso pannelli digitali, riducendo al minimo i comandi fisici. Il “pannello” coi due monitor è poggiato su un cruscotto tanto razionale nelle forme quanto curato nei rivestimenti in tessuto. Al centro spicca il tavolino centrale disegnato da Cassina, ditta di arredamento di Meda, famosa in tutto il mondo per la sua qualità, che ha dato il nome anche alla prima edizione speciale della Ypsilon.

I sedili sono realizzati in velluto blu con una trama a “Cannelloni”, che richiama il classico panno utilizzato da Lancia in passato.

Nuova Lancia Ypsilon 2024: i motori

La nuova Ypsilon è disponibile in versione completamente elettrica con motore da 156 CV e batteria da 51 kWh e un’autonomia dichiarata di 403 km. Si ricaricherà in 10 minuti fino a 100 km. A partire da maggio 2024 arriveranno anche le motorizzazioni mild hybrid e a benzina da 100 CV e 136 CV.

Nel 2025, invece, verrà introdotta la versione più sportiva e potente della nuova Ypsilon, chiamata HF, che sarà completamente elettrica, 4×4, e offrirà una potenza di 240 CV, simile alla Abarth 600e. La piattaforma, la e-CMP, è condivisa con modelli come la Peugeot 208 e l’Opel Corsa, consente una maggiore adattabilità al mercato. La nuova Ypsilon insieme alla sua sorella Corsa è prodotta a Saragozza in Spagna.

Ypsilon Cassina: 1.906 esemplari per l’edizione limitata

La limited edition della nuova Lancia chiamata Ypsilon Cassina, sarà prodotta in soli 1.906 esemplari, in omaggio all’anno di fondazione del marchio. Questa edizione speciale sarà completamente elettrica e avrà sedili in panno blu, in armonia con il colore esterno della vettura. Gli schienali dei sedili saranno realizzati in velluto riciclato e riscaldato.

Il prezzo di listino per la Ypsilon Cassina parte da 39.500 euro. In promo è in vendita si può arrivare a 34.999 euro ma solo con rottamazione fino ad Euro 4.

La versione Cassina della nuova Ypsilon è già disponibile per l’ordine, mentre la produzione della vecchia Ypsilon è stata definitivamente interrotta.

Riportare Lancia in Europa, in arrivo altri tre modelli

La missione attuale della Ypsilon e di Napolitano è quella di riportare Lancia sui mercati europei. La vecchia Lancia è stata venduta esclusivamente in Italia mentre la nuova Ypsilon si rivolge ad un pubblico più ampio.

“È un’auto diversa che si rivolge a un pubblico più ampio, eterogeneo, che ha bisogno di maggiore spazio anche per lunghi viaggi, ma non ha perso il suo spirito glamour”, ha spiegato Napolitano.

La produzione della Ypsilon inizierà ad aprile ma arriveranno altri modelli nei prossimi anni: nel 2026 sbarcherà un altra vettura da 4,7 metri solo elettrica chiamata probabilmente Gamma che verrà prodotta a Melfi; poi sarà la volta di un’elegante sportback esclusivamente elettrica, con possibilità di trazione integrale grazie alla piattaforma Stla Medium. In questo caso Napolitano si aspetta vendite del 50% in Italia e 50% all’estero. Infine, nel 2028 potrebbe essere la volta buona per vedere la nuova Delta.