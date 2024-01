Auto: le 10 migliori elettriche da comprare con gli incentivi 2024

I nuovi incentivi rendono l’acquisto dell’auto elettrica più accessibile per le tasche degli italiani. Il nuovo programma punta a stimolare le vendite e a rinnovare il parco auto. Tante le occasioni disponibili. Ecco alcuni modelli che beneficeranno di maggiori sconti nel 2024

Il mercato delle auto elettriche è in costante crescita, e con l’arrivo degli incentivi governativi (stanziati circa 570 milioni di euro), previsti per fine febbraio, l’interesse degli italiani verso i veicoli a zero emissioni è destinato a salire.

Il nuovo programma mira a stimolare le vendite, che nel 2023 si sono fermate a 1,56 milioni, e a rinnovare un parco auto con un’età media vicina ai 12 anni.

I bonus sono vari e cambiano in base all’Isee e in caso di rottamazione, a seconda del modello di auto. Il massimo sconto ottenibile può arrivare fino a 13.750 euro. Per poter usufruire degli incentivi, il prezzo massimo delle auto, al netto dell’IVA, è fissato a 35.000 euro per vetture con emissioni di 0-20 o 61-135 grammi di CO2 al chilometro. Per le ibride plug-in, il limite di prezzo è di 45.000 euro (IVA esclusa).

Fino all’entrata in vigore del nuovo piano incentivi restano validi i bonus varati dal governo Draghi nel 2022. Dalle 10 di martedì 23 gennaio, le concessionarie saranno in grado di inserire i dati dei contratti di acquisto delle vetture che rientrano negli incentivi, ossia quelle con emissioni di anidride carbonica fino a 135 g/km, comprese quelle con motore termico, firmate a partire dal 2 gennaio.

Ecco una selezione delle 10 migliori auto elettriche che, grazie agli sconti 2024, saranno più accessibili per le tasche degli italiani.

Dacia Spring

La Dacia Spring, attualmente l’auto elettrica più economica sul mercato, ha un prezzo base di 21.450 euro.

Se si usufruisse del bonus massimo di 13.750 euro, il prezzo scenderebbe fino a 7.700 euro. Un vero affare!

La Dacia Spring, lunga 3 metri e 73 e con un peso di 970 chili, offre spazio per 4 passeggeri, con maggiore comfort davanti. I sedili sono semplici ma funzionali. La versione con motore elettrico da 48 kW (65 cavalli) è più dinamica rispetto alla versione di base da 33 kW (45 cavalli). Entrambe sono dotate di una batteria agli ioni di litio da 26,8 kWh, sufficiente per un’autonomia dichiarata fino a 305 chilometri. Con un’autonomia di 305 chilometri, è compatta e ideale per la guida in città, con una lunghezza di soli 3,73 metri.

Fiat 500 Elettrica

La Fiat 500e, prodotta a Torino, ha un prezzo nella versione base di 29.950 euro. Gli incentivi di febbraio porteranno a un significativo abbattimento dei prezzi, con un costo di 16.200 euro per chi ha un Isee sotto i 30.000 euro e opta per la rottamazione.

Presentata nel 2020, la Fiat 500 elettrica è disponibile in due versioni: una con batteria da 23,65 kWh e motore meno potente, ideale per la guida cittadina con un’autonomia di 190 chilometri, e una versione di punta con un’autonomia fino a 320 chilometri (458 chilometri in uso urbano). Dotata di una batteria agli ioni di litio da 42 kWh, la 500e può essere ricaricata da colonnine fast charge con potenze fino a 85 kW, con tempi che variano da 5 minuti per 50 chilometri in città a 35 minuti per ricaricare l’80% della batteria. Con un motore elettrico da 87 kW (118 cavalli), la 500e offre accelerazioni pronte (0-100 km/h in 9 secondi) e una velocità massima di 150 km/h.

Opel Corsa-E

La nuova Opel Corsa Electric ha un prezzo con incentivi di 14.940 euro e un’autonomia di circa 400 chilometri.

Rappresenta la versione elettrica della popolare Opel Corsa, con un design leggermente rivisto, una plancia digitale e un sistema di infotainment con uno schermo touch da 10 pollici. La nuova versione offre un motore più potente con 156 cavalli, una batteria più grande da 51 kWh e una maggiore efficienza energetica. La gestione quotidiana è facilitata dalla possibilità di ricaricare fino a 100 kW in corrente continua e 22 kW in alternata, con tempi di ricarica fino all’80% in meno di 30 minuti presso colonnine fast charge. L’autonomia dichiarata è di 360 chilometri.

Tesla Model Y

Anche Tesla entra nella lista delle auto acquistabili tramite maggiori incentivi grazie all’abbassamento del prezzo della Model Y modello base. La casa automobilistica di Elon Musk ha infatti ridotto i prezzi della sua auto più venduta in Italia nel 2023 portando il costo della versione base da 42.690 a 28.940 euro.

Jeep Avenger Electric

Il Jeep Avenger è il SUV più compatto della gamma del costruttore americano. Nonostante l’ultimo modello di Jeep sia più conveniente nelle varianti a benzina e mild hybrid, l’acquisto più vantaggioso attualmente è la versione elettrica. Il prezzo della versione elettrico si aggira intorno ai 39 mila euro. Con lo sconto massimo, il prezzo della versione elettrica sarà di 25.650 euro.

Smart EQ Fortwo

La Smart EQ ForTwo, icona delle city car, può essere acquistata agevolmente grazie agli incentivi dell’ecobonus. Il prezzo parte da 19.210 euro senza rottamazione e scende a 14.210 euro se si rottama un vecchio veicolo. Per chi ha un ISEE inferiore a 30.000 euro e rottama un’auto fino a Euro 2, il costo può arrivare a 11.460 euro, offrendo un vero affare.

Disponibile anche nella versione cabrio, la Smart ForTwo EQ ha dimensioni compatte (lunghezza di 2 metri e 70 centimetri) e un motore elettrico da 82 cavalli alimentato da una batteria da 17,6 kWh garantita per 8 anni o 100.000 chilometri. La ricarica avviene solo con corrente alternata, con tempi più lunghi (oltre 3 ore per l’80%), ma l’opzione di un caricatore da 22 kW riduce notevolmente i tempi. Ideale per la guida urbana grazie alla sua agilità, l’autonomia è 160 chilometri.

Renault Twingo E

La Renault Twingo E, city car agile e maneggevole con una lunghezza di 3,62 metri, ha un prezzo base intorno ai 25 mila euro. Dotata di un’autonomia di circa 190 chilometri, la versione 100% elettrica è considerata tra le auto elettriche economiche del 2024. Offerta in quattro allestimenti, la variante elettrica è disponibile con un motore da 82 cavalli e tre allestimenti, con l’entry level Equilibre a 24.050 euro, che con gli incentivi scende a 18.050 euro. Con un ISEE inferiore ai 30.000 euro e con rottamazione di un vecchio veicolo il costo sarebbe di 10.300 euro.

Peugeot E-208

La Peugeot E-208 offre un’autonomia di 362 chilometri e presenta un look aggressivo, adatto a un pubblico giovane. Il prezzo base parte da 35.080 euro per l’allestimento Active con un motore da 136 cavalli. Con l’incentivo puro, il prezzo scende a 29.080 euro e può diminuire ulteriormente in base alle classi Euro, raggiungendo il massimo vantaggio di 24.080 euro se si rottama un veicolo Euro 2. Per coloro che presentano un ISEE inferiore a 30.000 euro, il prezzo parte da 27.580 euro e può arrivare al minimo di 21.330 euro con la rottamazione di un modello fino a Euro 2.

MG4 Electric

La MG4 Electric, una delle sorprese dello scorso anno, potrebbe confermarsi anche nel 2024 grazie agli incentivi. La versione di base, equipaggiata con una batteria da 51 kWh e 170 cavalli, avrebbe un prezzo di 24.790 euro senza rottamazione e di 19.790 euro rottamando un veicolo fino a Euro 2. Per coloro con un ISEE inferiore a 30.000 euro, il prezzo partirebbe da 23.290 euro, con la possibilità di scendere a 13.750 euro rottamando un veicolo Euro 2.

DR 1.0 EV

La DR 1.0 è una city car elettrica con dimensioni estremamente compatte, appena oltre i 3 metri di lunghezza. Basata su un modello cinese del 2017, la Chery eQ, è importata in Italia con lievi modifiche dal gruppo DR di Macchia d’Isernia. L’abitacolo, sebbene essenziale, è pratico e dotato di un display centrale da quasi 10 pollici. Gli spazi interni includono sedili ampi nella parte anteriore, mentre quelli posteriori sono più sacrificati. Lo spazio bagagli è ridotto, ma è possibile ribaltare lo schienale posteriore.

Il motore elettrico da 45 kW (61 cavalli), è pensato principalmente per l’uso cittadino, con una velocità massima di circa 120 km/h. La batteria da 31 kWh offre un’autonomia dichiarata di 294 chilometri nel ciclo urbano. Il tempo di ricarica può essere di soli 35 minuti, a seconda della potenza disponibile.

Il prezzo di partenza è di 25.900 euro. Con gli incentivi il prezzo arriverebbe intorno ai 13 mila euro.