Incentivi auto 2024: fino a 13 mila euro di bonus per l’acquisto di un auto elettrica. Ecco come

A fine febbraio arriveranno i nuovi incentivi messi in campo dal governo (circa 570 milioni di euro) per cambiare il parco auto degli italiani. Bonus fino a 13.750 euro per l’acquisto di auto elettriche (in base all’Isee). Sconti disponibili anche per l’acquisto di auto termiche. Ecco tutti gli importi che cambieranno in base alla rottamazione

Il 2024 si prospetta come un anno promettente per chi è alla ricerca di un’auto nuova, grazie al nuovo piano di incentivi statali annunciato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Con un budget di 570 milioni di euro, il governo italiano ha pianificato un programma potenziato rispetto all’anno precedente, con l’obiettivo di favorire l’acquisto di veicoli a basse emissioni. Il piano, che dovrebbe entrare in vigore a fine febbraio, si distingue per l’attenzione alle fasce di reddito, con uno sconto incrementato per chi ha i redditi più bassi. Le risorse verranno distribuite in base alle emissioni di CO2 del modello di auto scelto, promuovendo veicoli a basse emissioni. 6 mila euro di bonus senza rottamazione In assenza di un vecchio modello da rottamare, l’acquisto di un’auto con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 20 grammi al chilometro garantisce un bonus di 6.000 euro (o 7.500 euro con Isee inferiore a 30.000 euro). Per modelli con emissioni tra 21 e 60 grammi al chilometro, il bonus è di 4.000 euro (o 5.000 euro con Isee inferiore a 30.000 euro). Bonus cambiano in base alla rottamazione Gli importi dei bonus, in caso di rottamazione, invece, cambiano in base all’auto. Il prezzo massimo delle auto, al netto dell’IVA, non deve superare i 35.000 euro per vetture con emissioni di 0-20 o 61-135 grammi di CO2 al chilometro. Per le ibride plug-in, il limite di prezzo è di 45.000 euro (IVA esclusa). Bonus fino a 13 mila euro per l’auto elettrica con rottamazione Il bonus massimo si ottiene acquistando un’auto elettrica (con emissioni di 0-21 grammi di CO2 al chilometro) e rottamando un veicolo Euro 0, 1 o 2. In questo caso, il bonus è di 11.000 euro, che può salire a 13.750 euro se si verifica un Isee inferiore a 30.000 euro. Nel caso di auto ibride plug-in (con emissioni di 21-60 grammi di CO2 al chilometro), l’incentivo è di 8.000 euro, o 10.000 euro con un Isee inferiore a 30.000 euro. Se l’auto da rottamare è Euro 3, si ottiene un bonus di 10.000 euro per le auto elettriche (0-20 gr/km di CO2), che può aumentare a 12.750 euro con un Isee inferiore a 30.000 euro. Per le ibride plug-in, il bonus è di 6.000 euro (o 7.500 euro con Isee sotto i 30.000 euro). Nella categoria di rottamazione Euro 4, l’acquisto di un’auto elettrica garantisce uno sconto di 9.000 euro (o 11.250 euro con Isee), per le ibride plug-in lo sconto è di 6.000 euro (o 7.500 euro con Isee). Incentivi aperti anche alle auto termiche I bonus sono disponibili anche per l’acquisto di vetture con motore termico. Se si rottama un modello Euro 0, 1 o 2, è possibile ottenere i bonus anche per l’acquisto di auto benzina e diesel, purché abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 grammi al chilometro, con uno sconto di 3.000 euro. Con la rottamazione di un Euro 3 o Euro 4 invece il bonus è di 2.000 euro. Gli importi entreranno in vigore soltanto con la pubblicazione del decreto attuativo sulla Gazzetta Ufficiale.