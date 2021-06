Immobiliare: Illimity e Apollo GM, joint venture alla pari

La joint venture riguarda gli investimenti nel segmento dei crediti deteriorati immobiliari fino a 500 milioni di euro. Sarà finalizzata nel terzo trimestre

Una joint venture 50-50 è stata annunciata da Illimity Bank e da Apollo Global Management nel segmento dei crediti deteriorati immobiliari. Le due società hanno annunciato con un comunicato congiunto di aver “siglato una lettera di intenti vincolante per formare una JV paritaria (50/50) con alcuni fondi gestiti da Apollo Global Management finalizzata ad investire fino a 500 milioni di euro in crediti deteriorati single name di natura immobiliare in Italia”.

La JV,spiega ancora la nota, avrà un periodo di investimento iniziale di 2 anni, con possibilità di proroga, perseguirà investimenti in crediti a sofferenza e unlikely-to-pay principalmente garantiti da sottostante immobiliare e con prezzo unitario fino a 50 milioni di euro.

Illimity e Apollo hanno concordato sia investimenti paritetici che paritetici diritti di governance. La JV prevede il conferimento da parte di Illimity di circa 231 milioni di euro di valore nominale lordo (“Gross Book Value”) di crediti precedentemente acquistati da illimity e rappresentativi di parte dell’attuale portafoglio di investimenti nel mondo special situation real estate della Banca. Sarà Neprix , la società del Gruppo Illimity nata per innovare la gestione del credito distressed corporate, lo special servicer in esclusiva per la gestione degli investimenti.

Infine la JV vedrà il diretto coinvolgimento dei team Special Situations Real Estate di illimity e dei team di European Principal Finance di Apollo. I due partner prevedono di sottoscrivere gli accordi definitivi e finalizzare la transazione nel terzo trimestre 2021.