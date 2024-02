Iliad entra in Tele2 con il 19,8% per 1,16 miliardi. Consolidamento Tlc, le mosse del gruppo in Europa

L’acquisto da parte di Iliad di quasi il 20% dell’operatore svedese Tele2. La società guidata dal miliardario Xavier Niel effettuerà lo shopping attraverso Freya Investissement

Iliad consolida la sua presenza in Europa. Il gruppo di telecomunicazioni francese ha raggiunto un accordo con Kinnevik per l’acquisto del 19,8% dell’operatore svedese di telecomunicazioni Tele2. L’accordo è stato siglato per una cifra di 13 miliardi di corone svedesi (circa 1,16 miliardi di euro). Iliad effettuerà l’acquisto attraverso Freya Investissement, veicolo di investimento posseduto congiuntamente da iliad e NJJ Holding (Freya).

Tele2 è una delle principali nel Nord Europa e nei Paesi Baltici. Nel 2023 ha registrato ricavi per 29 miliardi di corone nel 2023, equivalenti a circa 2,6 miliardi di euro.

Freya diventerà l’azionista di riferimento di Tele2

Kinnevik, principale azionista di Tele2, cederà così la sua quota a Freya, facendo di quest’ultima l’azionista di riferimento di Tele2 al momento della conclusione dell’operazione, previa l’approvazione delle autorità competenti. Questa acquisizione strategica consentirà a Iliad, tramite Freya, di sostenere la crescita di Tele2 e collaborare sul fronte dell’innovazione, della convergenza e degli investimenti nelle reti di prossima generazione.

Secondo l’accordo, Freya acquisterà circa il 19,8% del capitale sociale di Tele2, rappresentato da azioni A e B, da Kinnevik, a un prezzo medio ponderato per azione di 94,2 corone svedesi. L’accordo ha ottenuto il pieno sostegno dai consigli di amministrazione di Iliad, Freya e Kinnevik ed è strutturato in tre fasi, con una prima chiusura di 2,9 miliardi di corone, mentre il completamento del restante importo è soggetto ad approvazioni normative.

Freya ha confermato che, dopo il completamento della terza fase, rimarrà al di sotto della soglia che richiederebbe un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria in Svezia.

“Il gruppo Iliad e il gruppo Tele2 hanno molto in comune. Entrambi crediamo nel potere dell’innovazione e nell’importanza di una mentalità imprenditoriale. Il nostro settore economico in Europa è molto esigente. Quindi, nutriamo un grande rispetto per ciò che gli azionisti, il management e i team di Tele2 hanno ottenuto e siamo lieti che Kinnevik abbia scelto Freya come nuovo azionista di riferimento di Tele2” ha commentato Thomas Reynaud, direttore di Freya e Ceo di Iliad.

Il consolidamento di Iliad

Prosegue quindi l’espansione di Iliad nel settore delle telecomunicazioni in Europa. Da tempo l’azienda, guidata dal miliardario francese Xavier Niel punta a consolidarsi nel settore. Nel 2022, ha acquisito il 2,5% delle azioni di Vodafone e ha puntato due volte agli asset italiani della società inglese, senza ottenere però successo.