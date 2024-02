Vodafone dice no all’offerta di Iliad per le attività italiane

L’annuncio arriva dal gruppo francese che, fa sapere, “proseguirà la propria strategia stand-alone”. Vodafone: “Stiamo esplorando opzioni con diverse parti in Italia”

Vodafone ha detto no alla nuova offerta di Iliad per Vodafone Italia. Lo ha annunciato il gruppo francese attraverso una nota.

L’offerta di Iliad per Vodafone Italia

Lo scorso 18 dicembre Iliad aveva presentato un’offerta che prevedeva una fusione paritetica mediante la costituzione di una newco detenuta pariteticamente.

Attraverso una nota, la società guidata da Xavier Nagel ha ricordato anche i dettagli dell’offerta. Vodafone avrebbe ottenuto 6,6 miliardi di euro in cash e un finanziamento soci per 2 miliardi di euro (con enterprise value pari a 10,45 miliardi di euro). Iliad avrebbe ottenuto 0,4 miliardi di euro in cash e un finanziamento soci per 2 miliardi di euro (enterprise value pari a 4,25 miliardi di euro) e non era prevista nessuna call option a favore di Iliad.

Il gruppo iliad “ritiene che l’offerta presentata fosse la migliore business combination possibile a vantaggio del mercato e del settore delle telecomunicazioni italiani. Iliad Italia proseguirà quindi la propria strategia stand-alone basandosi sul suo eccellente track record: oltre 10,5 milioni di utenti mobile dal suo lancio a maggio 2018; leader di mercato per crescita netta di utenti tra i 5 principali operatori di rete fissa; più di un miliardo di euro di ricavi nel 2023″. In più il gruppo iliad “continuerà a rafforzare la propria posizione in Italia e a perseguire con determinazione la conquista di quote di mercato in tutti i segmenti”.

La risposta di Vodafone

“A dicembre abbiamo comunicato che stiamo esplorando opzioni con diverse parti in Italia. Abbiamo interrotto le discussioni con Iliad mentre continuano le interlocuzioni con altre parti”, fa sapere Vodafone tramite una nota. Secondo le ultime indiscrezioni, il gruppo starebbe negoziando con Swisscom su una possibile operazione in Italia fra Vodafone e Fastweb, controllata della compagnia telefonica svizzera.