Il migliore bar d’Italia è a Magione (PG), nuova frontiera dell’ecosostenibilità dei consumi

La Guida dei bar d’Italia del Gambero rosso premia CM CENTUMBRIE a Magione [Pg]. “Una struttura di nuova generazione” dalla scelta degli alimenti, alla stagionalità delle materie,, dall’utilizzo di materiali riciclabili alle fonti rinnovabili. L’elenco di tutti i migliori Bar d’Italia Regione per Regione

I due anni di pandemia trascorsi con la chiusura obbligata dei ristoranti per la prima parte dell’anno scorso ci hanno fatto riscoprire i bar sotto casa, la socializzazione attorno ad un tavolo all’aperto come un viaggio nel passato quando i bar erano l’unico posto di ritrovo a fine giornata nei paesi e nelle campagne per riposarsi dopo una giornata di duro lavoro.

Come è avvenuto per la ristorazione anche i Bar hanno tratto spunto dalle difficoltà del momento per rinnovarsi, per adeguare la propria offerta alle mutate esigenze della clientela, offrire nuovi spunti, arricchirsi di nuove proposte. Insomma, il settore è ripartito con grandi programmi e grande determinazione. È questo il quadro che esce dalla Guida dei Bar d’Italia 2022 di Gambero Rosso in partnership con illycaffè giunta alla sua ventiduesima edizione.





Si celebra dunque il ritorno alla normalità con i tavolini dei bar nuovamente affollati in ogni momento della giornata: per la colazione, per il break di mezzogiorno, per l’aperitivo serale. E riparte anche il settore dell’Ho.re.ca., pur senza lasciarsi le difficoltà alle spalle – il rapporto in passivo fra nuove aperture e chiusure, e alcuni problemi di servizio per via di personale ridotto, sono infatti problematiche tuttora presenti.

La consapevolezza che nulla sarà come prima porta però con sé, insieme alla voglia di rinascita, anche nuove consapevolezze per questo segmento: temi come sostenibilità, valorizzazione del territorio, cura degli ambienti e flessibilità dell’offerta non sono più soltanto accessori, ma elementi cardine a cui prestare attenzione per offrire al cliente la migliore delle esperienze. E se per i bar diventa fondamentale, proprio per la loro natura versatile, alzare l’asticella con un’offerta sempre più selettiva, anche la guida incentiva e premia un approccio sempre più improntato alla qualità assoluta: scelta di alimenti a filiera corta, stagionalità delle materie prime, utilizzo di materiali riciclabili, attenzione alle fonti rinnovabili e all’alimentazione plant-based.

È non è dunque un caso che il Premio “Illy – Bar dell’anno 2022” sia andato a CM CENTUMBRIE a Magione [Pg]. “Una struttura di nuova generazione – scrivono i giudici della Guida – dove il frantoio, l’evo bistrot, il bar e il mulino sono gli elementi propulsori di una realtà polifunzionale che persegue con impegno l’eco-sostenibilità (le coltivazioni – di legumi, ortaggi, cereali, olive – vengono curate senza trattamenti chimici, si sta riducendo al massimo l’uso della plastica, le strutture sono ad alta efficienza energetica e l’approvvigionamento di energia è da fonti rinnovabili. La sansa, infine, è trasferita a un biogestore per la produzione di energia elettrica e il nocciolino trasformato per l’autoriscaldamento). Le farine bio sono la base da cui nascono gli squisiti cornetti, girelle, maritozzi con la panna, le torte, i biscotti e pure pane, focacce, deliziosi panini farciti con prodotti della casa e rustici di sfoglia. All’ora dell’aperitivo o per pranzi veloci, non mancano sfiziosità di livello e ricchi buffet salati. Ci sono anche bellissimi casali per chi volesse concedersi una vacanza green”.

La giuria della Guida composta da Caterina Ceraudo, illy Chef Ambassador, Ristorante Dattilo di Strongoli (KR), Moreno Faina, Direttore Università del caffè illycaffè, Violante Avogadro di Vigliano, Global Communication Director illycaffè, Laura Mantovano, direttore editoriale Gambero Rosso e Marina Savoia – curatore guida Bar d’Italia ha selezionato più di 1130 indirizzi con – dato positivo – oltre 50 new entry. Sono 43 i locali che hanno ricevuto il massimo riconoscimento dei Tre chicchi e Tre tazzine con 3 nuovi ingressi: Caffè Cavour 1880 a Bergamo, L’Ile Douce a Milano, CM Centumbrie a Magione (PG). 22 i locali della categoria Stelle (gli esercizi che hanno ottenuto il massimo punteggio per 10 anni consecutivi) con l’ingresso di Morlacchi a Zanica (Bg); Gran Caffè Quadri a Venezia e Il Chiosco a Lonigo (Vi).

Il premio Aperitivo dell’Anno torna nella città che per prima ha dato il via al rito che ormai è entrato a far parte della vita degli italiani, premiato Clivati, a Milano.

I TRE CHICCHI E LE TRE TAZZINE 2022

Piemonte

Canterino | Biella

Converso | Bra [CN]

Baratti & Milano | Torino

Caffè Mulassano |Torino

Bar Zucca | Torino

Liguria

Douce | Genova

Murena Suite | Genova

Lombardia

La Pasqualina| Almenno San Bartolomeo [BG]

Sirani | Bagnolo Mella [BS]

Caffè Cavour 1880 | Bergamonuovo ingresso

Bedussi | Brescia

In Croissanteria Lab | Carobbio degli Angeli [BG]

Colzani | Cassago Brianza [LC]

Pasticceria Sartori | Erba [CO]

Pasticceria Roberto | Erbusco [BS]

L’ Ile Douce | Milano nuovo ingresso

Pavé| Milano

Marelet| Treviglio [BG]

Morlacchi | Zanica [BG]

Veneto

Olivieri 1882 | Arzignano [VI]

Il Chiosco | Lonigo [VI]

Biasetto | Padova

Amo| Venezia

Gran Caffè Quadri | Venezia

Friuli-Venezia Giulia

Caffetteria Torinese | Palmanova [UD]

Caffè Vatta | Trieste

Emilia-Romagna

Gino Fabbri Pasticcere | Bologna

Staccoli Caffè | Cattolica [RN]

Bar Roma | Novellara [RE]

Dolce Salato | Pianoro [BO]

Nuova Pasticceria Lady | San Secondo Parmense [PR]

Toscana

Tuttobene | Campi Bisenzio [FI]

Gilli | Firenze

Paszkowski | Firenze

Marche

Picchio|Loreto [AN]

Umbria

CM Centumbrie | Magione [PG]nuovo ingresso

Lazio

Spazio Bar e Cucina| Roma

Abruzzo

Caprice | Pescara

Campania

Sal De Riso Costa d’Amalfi | Minori [SA]

Puglia

300mila Lounge | Lecce

Sicilia

Sciampagna | Marineo [PA]

Caffè Sicilia | Noto [SR]

Antico Caffè Spinnato | Palermo

LE STELLE 2022

i locali che per almeno dieci anni consecutivi hanno conquistato tre tazzine & tre chicchi

Piemonte

Canterino | Biella

Converso | Bra [CN]

Relais Cuba Chocolat Restaurant Cafè | CuneO

Baratti & Milano | Torino

Caffè Mulassano | Torino

Caffè Platti | Torino

Liguria

Murena Suite | Genova

Lombardia

Sirani Bagnolo | Mella [BS]

Zilioli | Brescia

Colzani | Cassago Brianza [LC]

Morlacchi | Zanica [BG]nuovo

Veneto

Il Chiosco | Lonigo [VI] nuovo

Biasetto | Padova

Gran Caffè Quadri | Venezia nuovo

Friuli-Venezia Giulia

Caffetteria Torinese | Palmanova [UD]

Emilia-Romagna

Staccoli Caffè | Cattolica [RN]

Nuova Pasticceria Lady | San Secondo Parmense [PR]

Toscana

Tuttobene| Campi Bisenzio [FI]

Abruzzo

Caprice | Pescara

Puglia

300mila Lounge | Lecce

Sicilia

Caffè Sicilia Noto [SR]

Antico Caffè Spinnato | Palermo