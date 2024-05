Il Gruppo Siad innova e lancia il nuovo compressore idrogeno ad alta pressione 550 bar, oil-free, per la hydrogen mobility

A 100 anni dal suo primo compressore, Siad Macchine Impianti ha introdotto la sua ultima innovazione ingegneristica, un compressore per idrogeno ad alta pressione dotato di tecnologia oil free, in grado di offrire prestazioni e affidabilità ai vertici del settore

A quasi 100 anni dal suo primo compressore, SIAD Macchine Impianti, società del Gruppo SIAD, introduce la sua ultima innovazione ingegneristica, un compressore per idrogeno ad alta pressione dotato di tecnologia oil-free, in grado di offrire prestazioni e affidabilità ai vertici del settore.

Progettato appositamente per soddisfare le esigenze dei settori del trasporto e delle stazioni di rifornimento di idrogeno, grazie a questa iniziativa, SIAD Macchine Impianti diventa un player di primo piano nella filiera della mobilità sostenibile, un ambito particolarmente prioritario per l’azienda.

“Questo nuovo prodotto – spiega Sandeep Gadkary, Direttore Divisione Compressori e Global Service di SIAD Macchine Impianti – ha richiesto la formazione di un team di lavoro ad hoc che ha lavorato per quasi due anni e che ringrazio insieme a tutte le figure coinvolte in questo importante progetto. Il compressore è stato sviluppato per essere utilizzato nelle stazioni di rifornimento idrogeno per veicoli pesanti che progressivamente stanno iniziando a trovare la luce in giro per il mondo. Proprio come per le stazioni di rifornimento tradizionali, a benzina, anche le stazioni a Idrogeno saranno dotate di sistemi di pompaggio, utilizzando compressori come il nostro. Le sue caratteristiche sono pensate appositamente per questa applicazione: alta pressione, oil free, forte attenzione alla sicurezza, bassi cicli di manutenzione e ridotti consumi energetici, un fattore importante per la riduzione dei costi di gestione. I nostri clienti – prosegue e conclude Gadkary – possono contare su di noi per fornire soluzioni che mantengono i tempi di inattività al minimo, garantendo una produzione continua e senza problemi. Riconosciamo che ogni cliente ha esigenze diverse e siamo in grado di adattare le nostre soluzioni per soddisfare tali esigenze. Che si tratti di dimensioni, portata o configurazioni speciali, lavoriamo a stretto contatto con i nostri clienti per garantire che ricevano esattamente ciò di cui hanno bisogno”.

“La transizione energetica è una sfida cruciale che richiede l’impegno e la collaborazione di tutte le parti interessate – afferma Paolo Ferrario, General Manager di SIAD Macchine Impianti. In SIAD Macchine Impianti, come in tutto il Gruppo SIAD, siamo consapevoli dell’importanza di fornire soluzioni innovative per contribuire alla riduzione di emissioni di carbonio e ci impegniamo fermamente a giocare un ruolo chiave in questa trasformazione. Con la nostra esperienza e con una vision orientata al futuro, ci adoperiamo per sviluppare tecnologie all’avanguardia, come questo innovativo compressore ad idrogeno, e per collaborare con i nostri partner per realizzare questa visione comune di un mondo più verde e prospero”.

Siad Macchine Impianti e il Gruppo Siad

SIAD Macchine Impianti è la società che guida l’area ingegneria del Gruppo SIAD, uno dei principali gruppi chimici italiani, con un fatturato 2023 superiore al miliardo di euro, 70 mila clienti e 2.278 dipendenti nel mondo. Fondata a Bergamo nel 1927, presieduta ed amministrata da Bernardo Sestini, vanta una solida tradizione ed esperienza. Il Gruppo SIAD è presente con sedi in Europa e nel mondo ed è attivo nei settori Gas Industriali, Engineering, Healthcare, Gas Naturale e GPL.

Il settore Engineering del Gruppo SIAD è specializzato nella progettazione e costruzione nel mondo, di soluzioni tecnologiche tra cui: impianti di separazione aria (ASU), impianti di liquefazione di gas naturale (LNG), compressori alternativi per gas di processo e aria (inclusi API 618) e compressori alternativi oil-free per il soffiaggio di bottiglie in r-PET e PLA, impianti di cattura e liquefazione CO2, impianti di biogas upgrading e sistemi per la combustione.

Fin dalla fondazione, valori come Solidità, Innovazione, Autenticità e Differenza, hanno permesso al Gruppo SIAD di crescere, continuando a espandersi anno dopo anno, in modo responsabile e sostenibile.