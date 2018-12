Il divario generazionale cresce, un patto per superarlo

I giovani italiani, causa il rilevante divario generazionale, non solo si trovano davanti un muro difficile da scavalcare, ma devono anche fare i conti con un futuro che sembra a tratti imprevedibile. La cosiddetta “quarta rivoluzione industriale” sta trasformando la nostra economia, i modelli di business e i processi produttivi, la qualità e quantità dell’occupazione, le competenze e la formazione del capitale umano, nonché le relazioni industriali e gli stessi schemi tradizionali dei rapporti di lavoro. È possibile tracciare tre principali componenti di questa rivoluzione in atto:

L’imprevedibilità e la “dirompenza” del cambiamento tecnologico.

L’ampiezza e la profondità del cambiamento tecnologico.

L’impatto del cambiamento tecnologico nella società e nel mercato del lavoro.

Il Rapporto sottolinea come le misure di contrasto al divario generazionale, introdotte nell’ultimo anno dal legislatore, risultano frammentate, non fanno parte di un disegno e di una strategia complessiva di riduzione del divario generazionale e con forte probabilità, non essendo strutturali e programmate, nel medio lungo periodo saranno nel complesso poco efficaci. Lo studio propone quindi la definizione di una strategia unitaria per la lotta al divario generazionale che non preveda sostanzialmente ulteriori oneri per lo Stato, ma una radicale riorganizzazione delle misure attualmente in campo (secondo lo schema di una “Legge Quadro” per la questione giovanile di cui si è parlato nel precedente Rapporto), tendendo a una finalizzazione delle risorse europee da programmare per il nuovo quadro finanziario 2021-2027.

La proposta, in concreto, prevede la creazione di un unico strumento, che vada a sostituire tutti i precedenti, rappresentato da un fondo chiamato a sostenere il patto per l’occupazione giovanile, mediante un conto individuale chiamato “Una mano per contare”. Si prevedono cinque ambiti di intervento: