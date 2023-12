Il British Museum di Londra acquisisce nuove stampe e disegni dono della Fondazione Roy Lichtenstein

Un’importante donazione di stampe e disegni dell’artista americano Roy Lichtenstein (1923 –1997) è stata donata al British Museum dalla Roy Lichtenstein Foundation, in occasione del centenario della nascita dell’artista

La Fondazione Roy Lichtenstein ha donato al Museo 34 stampe che coprono l’arco della vita lavorativa di Lichtenstein insieme a sette rari disegni e pastelli precedenti agli anni ’60 e due studi a penna degli anni ’70.

Le opere donate

Il regalo include stampe come Storming the Castle (1950 circa), Still Life (1968), Water Lily (1993) ed esempi dei suoi disegni come Machine (1948 circa) e Knight with Lady (1951 circa). Il British Museum è stato selezionato appositamente in riconoscimento dell’eccellente collezione di stampe del museo, della sala studio accessibile, degli elevati standard di conservazione e cura e della storia delle borse di studio sulla stampa. L’acquisizione arricchisce significativamente il patrimonio di opere di questo importante sostenitore della pop art posseduto dal Museo, che in precedenza comprendeva solo sei opere, tra cui due cartoline. Il dono fornisce un gruppo completo di stampe e disegni che coprono l’intera carriera di Lichtenstein, dal 1948 al 1997, e comprende molti dei suoi temi e motivi principali, tra cui nature morte americane di tutti i giorni, pagliai, ninfee e pennellate. Lichtenstein è stato un artista innovativo che ha sviluppato il suo caratteristico stile pop art negli anni ’60, caratterizzato da colori vivaci e dall’uso di punti piegati, che fanno riferimento alle immagini dei fumetti che lo hanno ispirato