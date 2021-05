Il bonus tv cambia: 100 euro senza Isee

Nella nuova versione, il bonus tv raddoppia: non più 50, ma 100 euro a famiglia – Inoltre, scompare la soglia minima di Isee per avere diritto all’ agevolazione

Bonus tv, si cambia: non più 50 euro con Isee fino a 20mila euro, ma 100 euro per tutti, a prescindere dall’Isee. Queste le principali modifiche all’agevolazione che, secondo le ultime indiscrezioni, saranno contenute in un decreto attuativo congiunto del Tesoro e del ministero dello Sviluppo economico. Non cambia invece l’obiettivo della misura: aiutare gli italiani a sostituire o a correggere i vecchi apparecchi televisivi.

PERCHÉ BISOGNA CAMBIARE LA TELEVISIONE?

A partire dal giugno del 2022, le tv più vecchie non saranno più in grado di ricevere il segnale del digitale terrestre. A livello tecnico, il cambiamento riguarda il passaggio dall’attuale standard DVB T1 alla nuova tecnologia DVB-T2/HEVC, pensata per favorire lo sviluppo del 5G. Inoltre, cambieranno anche le frequenze.

COSA POSSO COMPRARE CON IL BONUS TV?

Il bonus tv potrà essere usato per acquistare un nuovo televisore oppure un decoder in grado di ricevere il nuovo segnale (via digitale terrestre o satellitare).

L’agevolazione potrà essere utilizzata per un unico acquisto. Di conseguenza, chi dovrà sostituire più di un televisore sarà costretto a sostenere per intero le spese dal secondo apparecchio in poi.

COME SI RICHIEDE IL BONUS TV?

Non ci sono procedure burocratiche da seguire. L’agevolazione viene erogata come sconto sul prezzo di acquisto praticato dal venditore. Per beneficiare dell’incentivo, quindi, basta andare in un negozio che aderisce all’iniziativa e consegnargli questo modulo dopo averlo compilato.

COME FACCIO A CAPIRE SE HO BISOGNO DEL BONUS TV?

Infine, vediamo come verificare se il televisore che abbiamo in casa abbia bisogno di essere sostituito oppure integrato con un decoder. Ci sono tre modi per scoprire se una tv sarà in grado di ricevere il digitale terrestre anche dopo giugno del 2022: