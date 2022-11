Idrogeno per le abitazioni: Hera avvia a Castelfranco Emiliano la prima sperimentazione in Italia

L’utility ha avviato la prima sperimentazione a livello nazionale dell’utilizzo di idrogeno per uso civile. Obiettivo decarbonizzazione e benefici per l’ambiente

Hera lancia la prima sperimentazione in Italia dell’utilizzo di idrogeno in una rete di distribuzione gas cittadina. Lo ha annunciato la utility precisando che in questi giorni ha preso il via, a Castelfranco Emilia, vicino Modena, la prima immissione di una miscela di metano e idrogeno in una porzione dell’infrastruttura gas della città emiliana gestita da Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che svolge l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica.

La sperimentazione ha coinvolto una trentina di famiglie ed è la prima di questo tipo in Italia. L’obiettivo è di studiare soluzioni innovative per l’utilizzo dei green gas in una logica di decarbonizzazione del territorio con evidenti benefici per l’ambiente. La combustione dell’idrogeno non produce CO2, bensì prevalentemente vapore acqueo. La sperimentazione consente anche di esplorare gli aspetti operativi legati alla piena sicurezza già nella sua attuale configurazione, anche con miscele di gas naturale e idrogeno.

Idrogeno per le abitazioni: Hera coinvolge i big del settore per la sperimentazione

Inrete Distribuzione Energia è capofila del progetto al quale partecipano le realtà industriali e non coinvolte nella sua realizzazione: dal trasporto alla distribuzione, dalla produzione dei singoli componenti delle reti e degli apparecchi di riscaldamento e di cottura utilizzati dagli utenti finali, passando per i principali organismi di controllo e certificazione di settore che hanno supervisionato i vari passaggi. Si tratta, per citarne alcuni, di BAXI; Bosch; Electrolux; Emerson; Immergas; Innovhub SSI; Pietro Fiorentini; RINA; Snam; Valpres (Bonomi Group).

“Abbiamo preso il coraggio a due mani e buttato il cuore oltre qualsiasi ostacolo e timore, decidendo di accompagnare questa sperimentazione che rappresenta un importante e concreto passo verso la decarbonizzazione. Un sentito ringraziamento a tutti i cittadini che si sono resi disponibili a questo percorso e che giocano un ruolo fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo avveniristico” ha commentato Giovanni Gargano sindaco di Castelfranco Emilia.

“L’idrogeno – ha aggiunto Federico Bronzini, Amministratore Delegato Inrete Distribuzione Energia – è un gas che è possibile produrre tramite processi industriali a “km zero”, e dunque la parziale sostituzione del gas naturale con questa risorsa contribuisce a ridurre la dipendenza energetica che caratterizza le fonti fossili tradizionali”.