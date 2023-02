I 10 quartieri più cari d’Italia tra Milano e Roma: fino a 9.000 euro al mq. La classifica di Immobiliare.it

Nelle prime dieci posizioni domina Milano, e in seconda battuta Roma. Si parte dai 9.000 euro al mq del centro meneghino, ai 7.300 euro del Colosseo e Fontana di Trevi. Ecco la classifica

Quali sono i quartieri più cari d’Italia per comprare casa? Sicuramente Milano e Roma, con il capoluogo lombardo che domina il podio con ben otto quartieri più cari nella top 10: per comprare casa, servono almeno 9mila euro al metro quadrato. È quanto emerge dalla classifica delle dieci zone dove è più costoso acquistare casa nel nostro Paese stilata da Immobiliare.it.

I quartieri più cari di Milano, al centro oltre 9.000 euro a mq

Al primo posto c’è il centro storico del capoluogo lombardo, che comprende Brera, zona Duomo, via Manzoni e via Montenapoleone – le vie più prestigiose e storiche della città – dove i prezzi superano i 9.000 euro al metro quadro (9.366 euro/mq). Al secondo posto nella classifica c’è la zona Garibaldi e Moscova, dove servono 8.500 euro al metro quadro di media. Segue in terza posizione il perimetro compreso tra Arco della Pace e Pagano, quartiere che gode della presenza di spazi verdi pur restando in una zona centrale della città, dove servono poco meno di 8.000 euro al metro quadro (7.903 euro/mq). Un gradino al di sotto del podio, al quarto posto, si piazza ancora un quartiere milanese, Palestro, tra le zone di più alto profilo della città dove la richiesta sfiora i 7.800 euro al metro quadro.

A Roma Colosseo e Fontana di Trevi al top

Milano lascia il quinto posto della classifica dei quartieri più cari d’Italia di Immobiliare.it al centro storico di Roma: per vivere accanto al Colosseo o Fontana di Trevi sono necessari di media 7.300 euro al metro quadro. In sesta e settima posizione torna Milano con la Darsena e i Navigli – cuore della movida – dove si stima che nella zona compresa fra Porta Genova e Ticinese servono all’incirca 7.300 euro/mq, ben 600 euro al metro quadro in più rispetto a un altro quartiere molto ambito, Porta Venezia, settimo in classifica con un budget di 6.700 euro/mq. Si torna nella Capitale per l’ottavo posto, nella zona dell’Aventino che ospita le Terme di Caracalla, dove la richiesta è di 6.600 euro al metro quadro. Completano la top 10 altri due quartieri milanesi, entrambi sopra i 6.000 euro al metro quadro: la zona di Solari e Washington con 6.300 euro/mq e Porta Romana 6.200 euro/mq. Conclusione: Milano occupa 8 posizioni su 10 dei quartieri più cari d’Italia in cui comprare casa. E neanche i prezzi per gli affitti sono da meno.

Quartieri più cari d’Italia oltre Milano e Roma

Per trovare un quartiere tra i più cari del Paese, che non sia a Milano o Roma, bisogna scendere fino alla quindicesima posizione con la zona di San Marco e Rialto a Venezia. Per acquistare una casa vicino al celebre ponte bisogna spendere oltre 5.550 euro al metro quadro. Al diciottesimo posto c’è il quartiere Michelangelo, Porta Romana, a Sud di Firenze. Ventesimo il quartiere di Dorsoduro e Accademia, sempre nella perla della laguna, il cui costo delle case si assesta poco al disotto dei 5.000 euro al metro quadro. E nel meridione? Primo tra le città del sud Italia il quartiere di Posillipo e Marechiaro a Napoli, in ventiduesima posizione: per vivere affacciati sul Golfo campano servono più di 4.800 euro al metro quadro di media.