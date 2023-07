Hybitat: joint venture tra e-Novia e Sit per lo stoccaggio dell’idrogeno a uso residenziale

L’obiettivo è quello di sviluppare un sistema innovativo per la generazione e lo stoccaggio di idrogeno per uso residenziale. Piano di investimento di 13 milioni di euro

Il gruppo industriale e-Novia e la società Sit hanno costituito una nuova società chiamata Hybitat, con l’obiettivo di sviluppare un sistema innovativo per la generazione e lo stoccaggio di idrogeno per uso residenziale. Entrambe le società sono quotate rispettivamente su EGM Pro e Euronext Milan e operano nei settori della mobilità sostenibile, della robotica (E-Novia) e delle soluzioni intelligenti per il controllo ambientale (Sit Group). L’operazione comporta un piano di investimento di 13 milioni di euro.

La struttura della nuova Jv Hybitat

Hybitat ha formato un consiglio di amministrazione composto da cinque membri. Fanno parte del consiglio, Vincenzo Russi, amministratore delegato e co-fondatore di e-Novia, e Federico de’ Stefani, presidente e amministratore delegato di Sit. Mario Corsi è stato nominato presidente di Hybitat. Corsi ha una vasta esperienza nel settore, essendo stato amministratore delegato di ABB Italia dal 2015 al 2020 e attualmente è anche consigliere di amministrazione di Enel dal maggio 2023.

“La collaborazione con SIT complementa la nostra capacità di sviluppare soluzioni innovative con la loro competenza nella gestione delle fonti energetiche al fine di facilitare la disponibilità locale e residenziale di energia sostenibile. Con questa iniziativa, e-Novia vuole estendere il suo presidio sulla filiera della nuova mobilità” ha commentato Vincenzo Russi, amministratore delegato e co-founder di e-Novia.

“Riteniamo che lo stoccaggio diventerà in breve tempo la modalità più efficiente per dotare le abitazioni dell’energia pulita necessaria al funzionamento degli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione. Entrando in questo settore rafforziamo la nostra mission, ovvero creare soluzioni smart per il climate control per un mondo più sostenibile riducendo le emissioni di CO2” ha dichiarato Federico de’ Stefani, presidente e amministratore delegato di Sit.