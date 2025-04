Hsbc: utili sopra le attese ma allarme su prestiti e qualità del credito a causa dei dazi di Trump

La più grande banca europea per asset ha fornito un avvertimento chiaro su come le conseguenze globali delle misure tariffarie di Trump potrebbero danneggiare i creditori, frenando la domanda di prestiti e il sentiment delle imprese

Hsbc lancia l’allarme sulla domanda di prestiti e la qualità del credito perché potrebbero risentire della guerra commerciale globale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e preannuncia tempi più duri per le banche focalizzate sul commercio, nonostante i profitti del primo trimestre dell’istituto di credito abbiano superato le previsioni.

La più grande banca europea per asset ha riconfermato i propri obiettivi e annunciato un nuovo riacquisto di azioni proprie da 3 miliardi di dollari, dopo aver registrato un utile ante imposte del primo trimestre pari a 9,5 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 12,7 miliardi di dollari dell’anno precedente, dovuto principalmente a oneri una tantum correlati alle cessioni di attività in Canada e Argentina. Gli analisti si aspettavano un utile ante imposte di 7,8 miliardi di dollari.

Le azioni di Hsbc a Hong Kong sono salite del 3,2%, a fronte di un indice di riferimento Hang Seng stabile, mentre le azioni quotate a Londra sono in rialzo di circa il 2% in tarda mattinata.

L’aggiornamento degli utili di Hsbc, che è anche una delle più grandi banche di finanziamento al commercio al mondo, ha fornito l’avvertimento più chiaro finora da parte di una grande banca su come le conseguenze globali delle misure tariffarie di Trump potrebbero danneggiare i creditori, frenando la domanda di prestiti e il sentiment delle imprese. “Abbiamo esaminato tutti i nostri flussi di entrate e il nostro portafoglio crediti per valutare le varie implicazioni di uno scenario così negativo”, ha detto ai giornalisti l’amministratore delegato Georges Elhedery durante una conference call. “Il risultato di questa analisi è che, in uno scenario negativo ma plausibile, abbiamo un impatto di una sola cifra sui nostri ricavi e circa mezzo miliardo di dollari di perdite di credito previste aggiuntive”, ha affermato. La banca ha dichiarato perdite previste sui crediti per il trimestre pari a 900 milioni di dollari, di cui 150 milioni dovuti alla maggiore incertezza economica.

Elhedery ha detto che a essere particolarmente colpiti sono stati i clienti aziendali statunitensi e cinesi. “Abbiamo assistito a un calo significativo dei volumi lungo il corridoio Stati Uniti-Cina nei settori che non hanno beneficiato di una deroga o di una riduzione delle tariffe”, ha detto l’amministratore delegato ai giornalisti.

Durante le recenti relazioni finanziarie, i dirigenti delle grandi banche statunitensi hanno lanciato l’allarme sulle turbolenze economiche dopo l’imposizione di dazi su larga scala da parte di Trump il 2 aprile. Consumatori e imprese sono diventati più cauti, mentre la guerra commerciale globale di Trump sconvolge i mercati finanziari e alimenta i timori di una brusca recessione economica mondiale.



Elhedery ha affermato che le attività dell’istituto di credito in Messico probabilmente subiranno qualche interruzione ma che sarebbero rimaste un “nodo cruciale” nella sua rete commerciale globale. Un sondaggio Reuters ha mostrato che l’economia messicana, che lo scorso trimestre era sull’orlo di una recessione tecnica, quest’anno non crescerà quasi per niente. Gli analisti di Jefferies hanno descritto gli utili come solidi, sottolineando una maggiore attività in Asia e in particolare a Hong Kong Wealth, che ha registrato una crescita del 29% nei nuovi clienti rispetto al trimestre precedente.

Confermato l’obiettivo di rendimento medio del 10%

Elhedery ha rivoluzionato la banca da quando ha assunto il ruolo di vertice sei mesi fa, riducendo il personale dei dirigenti senior e riorganizzando le divisioni operative lungo le direttrici Est-Ovest, riporta Reuters. La ristrutturazione continua e la banca è sulla buona strada per realizzare 1,5 miliardi di dollari di risparmi annuali entro la fine del 2026, equivalenti a circa l’8% dei costi totali del personale.

Nonostante le prospettive economiche più fosche, Hsbc ha mantenuto invariato il suo obiettivo di rendimento medio del capitale tangibile nella fascia media del 10% per ciascuno dei tre anni dal 2025 al 2027, dopo aver raggiunto il 14,6% nel 2024. Hsbc pagherà un dividendo provvisorio di 0,1 dollari ad azione, dopo il pagamento di un dividendo di 0,87 dollari dell’anno scorso. Tuttavia, la banca ha affermato che la sua partecipazione in Bank of Communications scenderà dal 19,03% al 16% circa e registrerà una perdita fino a 1,6 miliardi di dollari a seguito della raccolta di fondi della banca cinese tramite collocamento privato di azioni. Hsbc ha detto anche di aver avviato una revisione strategica delle sue operazioni a Malta, che è ancora “in una fase iniziale”.