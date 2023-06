Howden cresce e si rafforza in Europa con tre acquisizioni in Germania e Svizzera

Sono sette le acquisizione del Gruppo da inizio 2023. Le acquisizioni riguardano una società in Germania e due in Svizzera. Howden è presente in Italia dal 2021

Howden Group, gruppo multinazionale indipendente di brokeraggio assicurativo, rafforza ulteriormente la sua posizione in Europa. Il Gruppo ha portato a termine tre acquisizione a giugno, una in Germania e due in Svizzera rilevando Northern Lloyd, Argenius e RVA.

Le tre acquisizioni di Howden

La prima acquisizione è stata Northern Lloyd, un importante broker marittimo con sede in Germania, he opera in territori chiave come Londra, Atene, Limassol e Abu Dhabi. Grazie alla creazione di un team con competenze specialistiche locali, Howden è ora in grado di sfruttare le opportunità di crescita del mercato marittimo tedesco, candidandosi a diventare il leader del settore in Germania.

In Svizzera, invece, ha portato a termine le acquisizioni di Argenius Risk Experts AG e RVA Versicherungsbroker AG. Queste consentiranno a Howden di offrire ai clienti svizzeri un accesso migliore a competenze specialistiche e internazionali. Il Gruppo è ora presente in otto città svizzere, tra cui Zurigo, Basilea, Zugo, Berna, Lucerna, Coira, Ginevra e Lugano, oltre a un ufficio nel Principato del Liechtenstein.

Da inizio 2023 sono state sette le acquisizione in Europa da parte di Howden e come sottolineato dal Ceo di Howden Italia, Federico Casini, fanno parte di una strategia di crescita ambiziosa del gruppo, che mira a creare specializzazioni in mercati chiave.

“Da inizio anno il Gruppo ha portato a termine sette acquisizioni in Europa. In tutto sono ben ventinove dal 2021. Queste operazioni confermano una strategia di crescita ambiziosa che punta a creare specializzazioni in mercati chiave, ponendosi come una scelta alternativa sul mercato in grado di combinare la solidità e capillare presenza internazionale di un broker globale con le migliori competenze locali per fornire soluzioni su misura o crossborder ai clienti. A questa stessa linea si ispira la nostra strategia di espansione in Italia” ha dichiarato Federico Casini, CEO di Howden Italia.

Chi è Howden Group

Il Gruppo Howden è uno dei maggiori gruppi mondiali del brokeraggio assicurativo, con circa 30 miliardi di dollari di premi lordi sottoscritti e 13mila dipendenti presenti in 100 paesi, di cui 2.500 in Europa.

La società è stata fondata nel 1994 da David Howden, attuale CEO di Howden Group Holdings, la società è per il 35% di proprietà dei dipendenti e vanta un fatturato di circa 2 miliardi di sterline. Il Gruppo è entrato in Italia con una propria filiale nel 2021 ed è diventato in poco tempo uno dei maggiori operatori del mercato nazionale con oltre 100 milioni di euro di fatturato consolidato e 800 dipendenti. In Italia fanno parte del Gruppo i broker Scagliarini di Bologna, Tower di Vicenza, ASI e Nord Est di Treviso, Assiteca (la più grande società italiana del settore) e Assimovie.

La strategia dell’azienda è orientata all’acquisizioni di broker indipendenti di elevata reputazione e con una riconosciuta presenza territoriale, capaci non solo di distribuire prodotti, ma soprattutto di operare sul piano della consulenza nel rischio di impresa.