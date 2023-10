Hotel di lusso: Cipriani si espande all’estero. Chef stellati alla conquista di Roma grazie ai grandi marchi

Cipriani ha annunciato la creazione del Cipriani Hospitality Fund da 500 milioni di dollari con l’obiettivo di espandere il marchio all’estero. Prossime aperture a Londra, Dubai e Istanbul. Intanto grandi chef stellati stanno arrivando a Roma dove grazie agli hotel di lusso hanno aperto o stanno aprendo nuovi ristoranti. Ecco gli ultimi grandi nomi sbarcati nella Capitale

Cipriani, gruppo italiano attivo nell’hôtellerie di lusso, ha annunciato la creazione del Cipriani Hospitality Fund, un fondo da 500 milioni di dollari destinato a espandere il marchio Cipriani a livello mondiale. Dopo i successi ottenuti a New York e Milano, il gruppo veneziano ha deciso di portare la sua ospitalità in tutto il mondo.

Il progetto è stato presentato agli investitori istituzionali il 9 ottobre a New York e rappresenta un passo significativo nella loro espansione internazionale, che coinvolge Casa Cipriani, un club e hotel per membri, e Residenze Cipriani.

Con Cipriani due protagonisti della finanza d’imprese

Il gruppo Cipriani, attualmente guidato dal presidente Arrigo e dal figlio Giuseppe, CEO del gruppo e membro della terza generazione della famiglia che ha aperto l’Harry’s Bar a Venezia nel 1931, ha come importanti partner finanziari due protagonisti della finanza d’impresa europea: l’Optimum Asset Management, fondata nel 2009 a Lussemburgo e con 1,8 miliardi di asset in gestione (che conta anche una solida partnership con il fondo Blackstone) e la banca svizzera Crédit des Alpes, fondata nel 1956, che ha svolto oltre 300 operazioni e intermediato investimenti per oltre 140 miliardi di euro.

Cipriani, con Crédit des Alpes e Optimum, sembra essere in grado di competere con i principali player internazionali nell’ospitalità di lusso, offrendo al contempo agli investitori rendimenti significativi, con un indicatore di rendimento del capitale investito (IRR) previsto tra il 18% e il 20% annuo netto.

Cipriani: nuove location a Londra, Dubai e Istanbul

Le nuove aperture riprenderanno lo schema delle prima aperture avvenute a New e a Milano. Le location, nelle zone centrali delle città, includono Londra a Mayfair, Dubai a Jumeirah Bay, e Istanbul nell’area di Yidiz. Ulteriori aperture saranno previste a Parigi, Miami, Beverly Hills, San Paolo del Brasile.

E Roma diventa Capitale della gastronomia italiana

Roma, intanto, punta a diventare anche Capitale della gastronomia italiana Grazie alla presenza di nuovi grandi Hotel, con un settore dell’hôtellerie di lusso in grande espansione, sempre più Chef stellati hanno deciso o sono in procinto di aprire nuovi ristoranti nella Capitale.

Carlo Cracco si prepara a gestire l’intero settore gastronomico di un nuovo hotel a 5 stelle di lusso, in collaborazione con il gruppo Corinthia, che è stato fondato negli anni ’60 dalla famiglia maltese Pisani e che attualmente gestisce nove hotel in tutto il mondo.

Il famoso chef Ciccio Sultano, premiato con due stelle Michelin, proporrà le sue esperienze culinarie eccezionali al W Rome a due passi da Via Veneto, primo avamposto in Italia della catena W Hotels Worldwide.

Il nuovissimo Bulgari Hotel Roma, a piazza Augusto Imperatore, ha aperto le sue porte con la cucina curata dall’abruzzese tre stelle Michelin, Niko Romito.

Ma per Roma non è finita qui. Imminente l’apertura di nuovi hotel di lusso tra cui l’hotel Romeo in Via di Ripetta con il celebre chef francese Alain Ducasse, il Rosewood in Via Veneto, accanto a dove ha aperto il Nobu Hotel and Restaurant Roma, il Four Seasons vicino alla Fontana di Trevi e il Mandarin nel Rione Ludovisi.